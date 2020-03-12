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Взрыв в банке под Киевом: новые подробности и эксклюзивные фото
В ночь на четверг, 12 марта, в Броварах под Киевом произошел взрыв в отделении «Альфа-Банка». Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте событий и узнал некоторые детали.
Как удалось выяснить журналисту издания, взрыв прогремел примерно в 5 часов утра, однако никто из жильцов соседних домов его не услышал.
Любопытно, что в ста метрах от места взрыва находятся мэрия Броваров и местное управление СБУ. На обоих зданиях есть камеры, которые направлены в сторону банковского отделения.
По предварительной информации, взрыв произошел внутри здания, где находятся банкоматы. Вход туда возможен в любое время суток по банковской карте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве группа неизвестных взорвала банкомат в Днепровском районе. Сила взрыва была такой, что полностью разнесло стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.
А в Первомайске Харьковской области устроили взрыв в вестибюле профессионального лицея. Неизвестных подрывников заинтересовал банкомат на входе в учебное заведение.
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