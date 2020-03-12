Меркурий вышел из ретроградной петли: как это отразится на всех нас

Стиль жизни

Одна из самых таинственных планет Солнечной системы — Меркурий вышел из ретроградной петли и вернулся в прямое — директное — движение. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Директное движение Меркурия даст нам возможность перевести дух и вернуться к нормальной жизни, — сказала Валентина. — Мы много говорим о тех астрологических моментах, которые несут нам проблемы, и вскользь говорим — а то и вовсе молчим — о положительных событиях и ситуациях. Такую несправедливость необходимо исправить, и возвращение Меркурия из ретроградной петли в прямое движение — прекрасный повод для этого.

Начнем с того, что Меркурий — планета-посредник, она отвечает за наши контакты на всех уровнях, от близких и любимых людей до большого начальства, знаменитостей и сильных мира сего, от бумажных писем и звонков на домашний телефон до общения в многочисленных мессенджерах. И если в период ретроградности Меркурия в общении наблюдались разного рода сложности — люди не слышали друг друга, а если и слышали, то все понимали превратно, то теперь можно смело, без напряжения разговаривать друг с другом, не задумываясь о том, как будут истолкованы ваши слова.

При ретроградном Меркурии в нашем общении с другими людьми царит полнейший кавардак: теряются причинно-следственные связи, полностью отсутствует логика — зачастую два стоящих рядом в нашей речи предложения абсолютно не связаны между собой, поэтому другому человеку трудно понять, что именно мы хотели сказать. При прямолинейном движении Меркурия все происходит с точностью до наоборот: мы мыслим — и, соответственно, выражаемся — четко и ясно, точно формулируя предложения, что не оставляет повода для двусмысленности.

— Как директное движение Меркурия отразится на делах?

— Самым благоприятным образом: проекты, которые в период ретроградности тормозились или вообще отказывались продвигаться, постепенно сдвинутся с места, а потом и вовсе возьмут разгон. Если вы долгое время планировали осуществление новых дел, с началом прямолинейного движения Меркурия ваше время пришло — можете смело приступать с их реализации. Нельзя сказать, насколько удачными они будут, поскольку это зависит от множества факторов, но то, что они будут резво продвигаться вперед, это факт. В это время также можно — и нужно — подписывать важные контракты и договора, совершать сделки, в это время можно не опасаться того, что в текст документов вкрадется досадная ошибка, что перевернет его смысл с ног на голову. Прямолинейный Меркурий подобных «сюрпризов», к счастью, не преподносит. К тому же в такое время в голову приходят прекрасные — порой, гениальные — идеи, которые просятся, чтобы их тут же, без промедления, реализовали. Прежде всего, это коснется людей творческих, но и представителям других профессий креатив пригодится не меньше — он улучшит исполнение профессиональных задач и повысит их конкурентоспособность.

Еще одна приятная новость: техника — в том числе, и рабочая — которая в период ретроградности Меркурия ломалась и зависала постоянно, начнет работать вполне сносно, во всяком случае, носить ее в сервис чуть ли не каждый день, не придется.

— Как прямолинейный Меркурий влияет на наши желания и возможности получать новые знания?

— В период ретроградности этой планеты люди усваивали новое с большим трудом — казалось, что голова уже забита огромным количеством знаний, поэтому в нее ничего уже просто не помещается. Да и желания учиться во время обратной петли Меркурия никому не хочется — умственная лень не дает стремиться к этому занятию. Но стоит этой планете вернуться в прямолинейное движение, как в людях просыпается любознательность, им интересно учиться — причем для себя, а не для диплома, который можно получить в результате. Поэтому, если вы давно хотели получить новое образование, самое время записываться на курсы или тренинги.

Также в это время рекомендуется составлять смелые планы и приступать к их реализации, главное, успеть это сделать до следующего периода ретроградности Меркурия. Как правило, в обратное движение эта планета входит три раза в год, в ближайшее время она пойдет на попятную 18 июня и будет находиться в таком движении до 12 июля. Ну и последний период ретроградности Меркурия в 2020 году придется на 14 октября — 3 ноября.

— На что еще необходимо обратить внимание в это время?

— С 12 по 14 марта транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона. Казалось бы, в этом нет ничего особенного — она проделывает этот путь каждый месяц, если бы не одно обстоятельство: вечером 12 марта спутник Земли создаст оппозицию к Урану и Венере. А это значит, что наша эмоциональная сфера может преподнести нам сюрпризы, в том числе и неприятные. Возможно выяснение отношений с любимыми людьми, больше других к ним будут расположены люди, появившиеся на свет под знаками Тельца и Скорпиона. Это время манипуляций, экспериментов с чувствами, а также повышенной сексуальности, хотя интимных отношений в это время нужно избегать. Стоит отказаться и от покупок: все, что будет приобретено в этот период, очень быстро придет в негодность. Брак, заключенный с 12 по 14 марта, скорее всего, развалится, поэтому — если есть такая возможность — лучше перенести официальное оформление отношений на другое время.

— Что же можно сейчас делать?

- Заняться обрезкой кроны деревьев в саду, чтобы придать им форму, привести в порядок документы и даже написать завещание. Это также время огромной магической силы, поэтому можно проводить ритуалы, очищающие нашу жизнь от того, что мешает нам жить — болезней, неудач, безденежья. Сны этого времени — вещие, поэтому важно обращать на них внимание и анализировать то, что вы в них увидели.

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