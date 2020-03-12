Крупнейшая в восточной Украине птицефабрика находится в аварийном состоянии, — экс-директор

Деньги

Птицефабрику «Курганский бройлер», входящую в состав «Комплекс Агромарс», необходимо перезагрузить. Такое мнение высказал экс-директор птицефабрики «Курганский бройлер» Алексей Таранов в интервью Latifundist.com.

Таранов напомнил, что птицефабрика является одним из крупнейших предприятий замкнутого цикла по производству куриного мяса в восточной Украине. Производственная мощность «Курганского бройлера» составляет до 2 тысяч тонн мяса в месяц. Количество сотрудников на фабрике достигает пяти сотен.

«Предприятие на сегодняшний день нуждается в перезагрузке. В последние годы его только эксплуатировали. Не обслуживали, не ремонтировали, не восстанавливали. На птицефабрике есть аварийные объекты, эксплуатация которых может закончиться человеческими жертвами. Я не хочу брать на себя эту ответственность», — указал Алексей Таранов.

По его словам, на котельнях предприятия в любой момент может произойти взрыв, потому что 8 лет их никто не обслуживал — не проводилась чистка, не ремонтировалась химводоподготовка. На птицефабрике также нет ни охраны труда, ни обучения, ни медосмотра персонала, ни обслуживания оборудования.

Помимо этого предприятие наращивает дебиторскую задолженность перед поставщиками электроэнергии и газа, а также перед трудовым коллективом по заработной плате — около 5−6 миллионов гривен.

«Данное предприятие просто брошено. Да, оно приносило деньги. Но по факту сейчас брошено. И, кстати, его запрещено эксплуатировать согласно решению суда и предписаниям МЧС. Два года шли суды. Все это время люди ходили на работу, рискуя своей собственной жизнью. Решение суда есть, но, естественно, никто его выполнять не собирается. Птицефабрику необходимо остановить, модернизировать, устранить все технические неполадки», — сказал экс-директор птицефабрики.

По его мнению, чтобы хоть немного реанимировать предприятие, нужно минимум 36−45 дней. Причем, по словам Алексея Таранова, необходимо провести капитальный ремонт не только котельных, но и складов, зданий, помещений, производственных цехов, которые находятся в аварийном состоянии и «могут обрушиться и похоронить людей под собой».

«Оно годами накапливалось, и на сегодняшний день на этой площадке складировано порядка 100 тыс. тонн помета. Данная проблема никак не решается. Это безответственное отношение не только к собственному предприятию, но и к законодательству Украины, собственным людям, которые там работают. Но такова политика компании», — подытожил Алексей Таранов.

Напомним, ранее СМИ писали, что 6 июня 2018 года в Киевской области полиция задержала владельцев компании «Комплекс Агромарс» народного депутата Евгения Сигала и его жену Марину Сигал за создание могильника на Киевщине, однако в течение недели они были освобождены под залог.

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