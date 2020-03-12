Как мировой кризис из-за коронавируса отразится на Украине: плюсы и минусы

Деньги

Сегодня все украинцы, впрочем, как и китайцы, итальянцы, поляки или немцы, больше всего обеспокоены распространением коронавируса, которое уже официально признано пандемией. Но, помимо медицинского, есть и экономический аспект проблемы. Из-за пандемии уже рухнули мировые нефтяной и фондовый рынки. В Украине курсы доллара и евро резко пошли вверх. У многих наших сограждан началась паника, особенно после объявления карантина в учебных заведениях и запрета массовых мероприятий. Но больше всего людей волнует вопрос: что будет с экономикой, ценами, зарплатами? О влиянии эпидемии и карантина на экономику Украины «ФАКТАМ» рассказал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров.

«Трудовые мигранты сегодня — это самая большая отрасль экономики Украины»

«Перед лицом коронавируса Украина слаба в плане возможности защиты людей, поскольку у государства нет таких ресурсов, как у развитых стран. Но в плане экономики Украина более устойчива по сравнению с другими странами, — считает Михаил Федоров. - Сами по себе кризисные явления, связанные с коронавирусом, можно разделить на составляющие и оценить их влияние на экономику Украины в отдельности. И я попытаюсь это сделать.

В целом экономические проблемы можно представить в следующей структуре:

потери от роста рисков, которые не включают фактические потери;

фактические потери от снижения внешних операций страны — ввиду падения активности в мировой экономике;

потери от введения карантина на территории Украины;

цепная реакция в экономике в виде падения деловой и потребительской активности из-за трех других факторов.

Рассмотрим каждый фактор по отдельности. И начнем с потерь из-за роста рисков. Этот фактор многие могут назвать психологическим эффектом. И в чем-то они будут правы, но такой психологический эффект является отражением ожиданий людей и их оценки перспектив экономики и финансов. В мире фактор находит отражение в виде падения финансовых рынков, снижения деловой активности, покупки «защитных» активов, что мы сегодня и наблюдаем по всему миру.

Положение Украины в данном случае лучше, чем у других стран. И причина этого достаточно банальна. В других странах есть чему падать, там есть фондовые и валютные рынки с огромными оборотами, есть рынки деривативов, есть рынок облигаций — как государственных, так и частных. Есть гигантский рынок кредитования и огромные долги. И все это до кризиса существовало в определенном «хорошем балансе». Кризис и паника нарушили баланс и привели к изменению потоков капитала. От этого там все и падает. У Украины более или менее живым можно назвать только рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в остальных сегментах падать особо и нечему.

Украинцы почти всегда хранят деньги в валюте, и отток капитала был всегда и без коронавируса. Рынок кредитования много лет не работает, и там тоже нечему и некуда падать. Если можно так выразиться, финансовые потоки у Украины адаптированы к кризису уже давно и сбалансированы с ним. Негативная психология касательно перспектив экономики у Украины была и до коронавируса. И в этом плане вирус мало что меняет.

Перейдем к фактическим потерям. В этом вопросе Украина также менее восприимчива, чем другие страны. Самая рисковая отрасль, которая может понести наибольшие потери, — промышленность, в первую очередь металлургия. Мировой экономический кризис может привести к существенному падению спроса на металлургическую продукцию.

Существенные потери Украина и украинцы могут понести от введения карантина в других странах. Это приведет к падению доходов наших трудовых мигрантов. Ведь мигранты — наименее защищенный слой, за счет которого другие страны могут решать свои проблемы. Но в этом вопросе есть нюанс.

Если кризис будет недолгим, в пределах полугода, то его влияние на экономику Украины будет несильным, поскольку при падении доходов семьи трудовых мигрантов все равно будут тратить деньги из своих резервов. Если же кризис затянется, то проблема будет более актуальной, ведь трудовые мигранты сегодня — самая большая отрасль экономики Украины и наиболее весомый источник валютных поступлений в страну, большую часть которых государство просто не в состоянии учесть.

Что касается сельского хозяйства, то тут потери, вероятно, будут минимальными. Я считаю, что обвала цен на продовольственные товары, как в 2008 году, не будет. Мир сегодня другой. Тогда, в 2008-м, в дефиците были потребительский спрос и деньги. Цены на зерно упали в первую очередь из-за дефляционного сжатия и удорожания денег. В нынешних условиях центральные банки мира не допустят нехватки денег и готовы к включению печатных станков. Напротив, есть вероятность того, что мировой кризис перетечет в инфляционную фазу с обесцениванием денег, а в этом случае продовольствие будет дорожать.



Стоит добавить, что экономический кризис — это еще и возможности и есть факторы, которые могут положительно сказаться на экономике Украины. Первое — это цены на сырье, такое как нефть. Украина является импортером топлива, нефти и газа, и падение цен на эти виды товаров — плюс для экономики Украины, и этот плюс может частично нивелировать экспортные потери промышленности".

«Самое плохое, что может произойти, — введение полного карантина с остановкой экономической деятельности»

«Второе — это то, что мировой кризис в текущих условиях предполагает введение карантина и остановку производства в разных странах мира, что разрушит производственные цепочки по миру, — рассказал эксперт. — Украина в этом вопросе не так зависима, поскольку, к сожалению, экономика страны производит не так много продукции обрабатывающей промышленности. В прошлом страна проиграла конкуренцию в этом плане. Однако приостановка производств в других странах дает шанс для украинских производителей по завоеванию новых рынков. К примеру, остановка отгрузки мебели из Китая в Европу дает нашим мебельщикам шанс заменить китайскую мебель. Или же, к примеру, остановка трубных заводов в том же Китае открывает дорогу нашим компаниям, чтобы занять эту нишу.

Что касается сферы услуг, а точнее, экспорта услуг, то тут тоже возможны потери из-за снижения внешнего спроса, но по сравнению с другими странами Украина выглядит лучше. IT-сектор в Украине бурно растет, и кризис, вероятнее всего, не приведет к потерям в этой отрасли, а лишь притормозит рост.

Теперь о карантине и его последствиях. Самое плохое, что может произойти, — если коронавирус в Украине приобретет массовый масштаб, из-за чего страна вынуждена будет вводить полный карантин с остановкой экономической деятельности. Эта мера может коснуться как отдельных населенных пунктов, областей, так и всей страны в целом, в зависимости от масштабов проблемы.

В таком случае экономика, конечно, понесет огромные потери, как и в других странах. Ведь перед коронавирусом все равны, и карантин потенциально может ударить по любой экономике с любым уровнем развития. Но и тут у Украины есть свои козыри.



Развитые страны имеют высокоинтенсивную экономику, чего не скажешь о нас. Если взять американца, то он тратит на свои базовые потребности, которые необходимы независимо от карантина, менее половины своих доходов, а мы тратим больше половины. В условиях же карантина мы, образно говоря, сравняемся с американцем. Но американец как потребитель сократит большую часть своих расходов, а мы сократим меньшую часть. Соответственно, в пропорциях наша потребительская активность сократится меньше, чем в развитых странах. Однако это, конечно, не от хорошей жизни.



Промышленность в Украине пострадает так же, как и в других государствах, потому что, если любое число умножить на ноль, то будет ноль, а простой производства — это умножение на ноль. В этом плане Украина не является более рисковой по сравнению с другими странами. Уровень проблемы у нас такой же, как и в Германии, Китае или любой другой стране.



Однако у Украины очень велика доля сельского хозяйства, а эта отрасль экономики вряд ли сильно пострадает от введения карантина. Полевые работы не предполагают массового скопления людей, и даже в условиях всеобщего карантина сельское хозяйство продолжит работу. И тут потерь не предполагается".

«У нас уже давно кризис, и падать тут особо нечему»

«А теперь объясню, что такое цепная реакция в экономике и какие последствия она будет иметь для мира и для Украины, — продолжил аналитик. - Коронавирус и карантины для мировой экономики опасны не только сами по себе, многие экономисты в мире больше опасаются того, что все это спровоцирует в мировой экономике цепную реакцию. Ведь еще в прошлом году многие ждали кризиса и без коронавируса, поскольку мир сегодня утопает в долгах, величина которых уже зашкаливает.

Еще в ноябре 2019 года в МВФ заявляли, что мировой долг достиг рекордного показателя в 188 трлн долларов, что составляет 230% от ВВП. Коронавирус может стать тем спусковым крючком, который вызовет обрушение мирового долга. Попытки спасти ситуацию с помощью включения печатных станков могут спровоцировать сильный рост инфляции, и в мировых финансах будет огромный «шторм», который может навредить экономике мира даже больше, чем сам коронавирус. Ведь вирус когда-то закончится, карантины прекратятся, заводы и экономика восстановят свою работу. Но «шторм» в мировых финансах может не остановиться.

В этом случае, так же как и с первым фактором о рисках, у Украины положение гораздо лучше, чем в других странах. Поскольку «пепел не горит». У нас, кроме рынка ОВГЗ, падать уже нечему. Никакого «банкопада» быть уже не может, так как всё, что могло сгореть, уже сгорело в прошлые годы. Средний долг украинца банку составляет 5 тысяч гривен, что равно примерно половине средней зарплаты в месяц. У среднестатистического американца средний долг банку равен почти годовой зарплате, и в пропорциях он больше, чем у украинца, свыше чем в 10 раз. Кредитный мотор в Украине не может остановиться, потому что он и так стоит. Поэтому сильной цепной реакции в Украине не будет. Кризис в мире просто не позволит нашему кредитному мотору завестись.

Украина пережила свой экономический кризис в прошлые годы, и экономика уже упала. В результате экономического кризиса мир окажется ближе к нашему состоянию, и это не сколько испортит наше текущее экономическое положение «на дне», сколько будет мешать восстановлению украинской экономики.

Украина пережила период 2014—2016 годов с физической потерей части своей экономики, с войной и паникой, когда все рушилось. Хуже, чем тогда, не будет. До 2018 года в глазах капитала оставался сильный страх перед угрозой продолжения войны, и экономическая активность из-за этого была крайне низкой. Но страна смогла достичь на этом «экономическом дне» макроэкономической стабильности, и, как только военные страхи в последние пару лет пошли на спад, деловая активность начала расти, а экономика начала восстанавливаться. И у восстановления есть огромный ресурс, но мировой кризис является этому помехой. Украина из-за мирового кризиса рискует потерей роста, но это альтернативные издержки и потери, и тут не идет речь о падении экономики.

Ситуация с вирусом вряд ли сможет превзойти по своей силе военные страхи, в данном случае речь идет о страхах для капиталов, с которыми страна жила несколько лет. А потому общая деловая активность вряд ли упадет ниже, чем было, например, в 2017-м или 2018 году.

Что касается рынка государственного долга (ОВГЗ), то в этом вопросе никакого дефолта не намечается. Страна смогла жить с военными рисками, которые взвинтили доходности по ОВГЗ до 20%. Мировой кризис по своей значимости для Украины вряд ли превзойдет прошлые проблемы, и доходности по ОВГЗ, конечно, вырастут, но, скорее всего, они будут меньше, чем в 2017—2018 годах. А с этим страна справится, как и в прошлые годы.

Так же и курс гривни. Коридор в 27−28 гривен за доллар включал в себя военные риски и очень низкую деловую активность. И если мировой кризис все же наступит, то гривня просто вернется на старый курс, но это не будет катастрофой. Если же все ограничится только страхами, то не исключено, что и уровень 26 гривен за доллар сможет удержать позиции. Более того, нужно понимать, что сам доллар США не является константой. Велика вероятность того, что США в борьбе с кризисом включат свой печатный станок на полную мощность, из-за чего ценность самого доллара начнет снижаться.

В проблеме с коронавирусом, на мой взгляд, стране нужно больше бояться за жизнь и здоровье людей, поскольку «низкая база» экономики очень сильно ограничивает ресурсы государства в борьбе с вирусом. А экономика Украины, образно говоря, привита от экономического кризиса своим прошлым кризисом. И «низкая база», в которой находится экономика, — это преимущество по сравнению с другими странами. Это плохое преимущество, но тем не менее оно есть", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что в связи со стремительным ростом курсов евро и доллара относительно гривни Национальный банк Украины стал активно продавать на межбанковском рынке валюту из государственных резервов. Правда, пока эти меры не особо способствуют удержанию курса гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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