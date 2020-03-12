Общество и люди

5 марта на торжественной церемонии награждения в рамках XVIII Международного PR-Фестиваля. были обнародованы итоги VI Национального рейтинга качества репутационного менеджмента «Репутационные АКТИВисты», в котором первое место в номинации «Ритейл — FMCG» заняла компания «АТБ-Маркет». Второе и третье место отраслевого рейтинга заняли компании «Метро Кэш энд Кэрри Украина» и GoodWine.

«В сегменте продовольственного ритейла сеть „АТБ“, бронзовый призер прошлогоднего рейтинга „Репутационные АКТИВисты“, в 2020 году заняла первое место. Лидер рынка показал хорошие результаты: товарооборот компании вырос на 22,4% - до 126,8 млрд грн. (с учетом НДС). Новые магазины корпорация оформляет в черном цвете, устанавливает в торговых залах кофемашины. Результат работы с качеством позитивно влияет на репутацию», — рассказали о достижениях лидера национального ритейла составители рейтинга.

Эксперты рейтинга «Репутационные АКТИВисты» в первую очередь отметили инновационные и технологические решения компании «АТБ», направленные на улучшение качества и комфорта совершения покупок в торговой сети. Компания «АТБ-Маркет» получила высокие оценки по таким составляющим качества репутационного менеджмента, как «Репутационная стабильность», «Антикризисная устойчивость» и «Инновационный подход».

Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» — ежегодное исследование, определяющее общественное и профессиональное признание заслуг компаний, чьи руководители и коммуникационные департаменты наиболее системно и качественно занимаются вопросами управления корпоративной репутацией.

Рейтинг составляется с 2015 года, а в 2020 году в рамках XVIII Международного PR-Фестиваля прошла уже шестая по счету церемония чествования победителей. Рейтинг формируют на основании оценки деятельности номинантов независимыми экспертами по таким критериям, как репутационная стабильность, имиджевый капитал и КСО, медийная активность, инновационный подход, качество антикризисных коммуникаций. В этом году для участия рейтинге его оргкомитет отобрал свыше 700 компаний из 40 отраслей, которые оценивали более 100 экспертов.

Корпорация «АТБ» продолжает усиливать лидерские позиции на рынке украинского ритейла. В течение 2019 года открыто 88 новых дискаунтеров и проведена реконструкция 41 магазина. На данное время сеть «АТБ-Маркет» состоит из 1088 супермаркетов, расположенных в 279 населенных пунктах 24 областей Украины.

Ранее СМИ писали, что корпорация «АТБ» по итогам 2019 года установила рекорд по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Этот показатель, являющийся наивысшим в отрасли розничной торговли, достиг отметки 12,6 миллиардов гривен.

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