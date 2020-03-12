Украина

По ночам мороз до минус 6: синоптики дали прогноз погоды на пять дней

По словам синоптиков, в ближайшие дни циклон «Гизела», охвативший сейчас северную и северо-западную части Европы, принесет в Украину холодную и ветреную погоду. Действительно ли середина марта в Украине будет холодной и сырой? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие дни погоду будут определять атмосферные фронты, ожидаются небольшие дожди в Прикарпатье и центральных областях, а также на востоке страны. Будет относительно тепло для этого периода года.

— В субботу, 14 марта, в Украину придет холодный арктический воздух. В северных и западных областях возможен дождь с мокрым снегом. Температура снизится, — говорит Наталья Голеня. — С 15 марта по ночам ожидается 1−7 градусов мороза, а днем — 2−8 тепла. До конца следующей недели, возможно, ночная температура станет со знаком «плюс», а дневная — около 10−12 градусов тепла. Кроме того, на следующей неделе существенных осадков не ожидается.

В пятницу, 13 марта, дожди возможны на западе, севере и в центре Украины, на юге будет сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Закарпатской области воздух прогреется до 10−11 градусов тепла, а на юге температура достигнет плюс 19 градусов.

В субботу, 14 марта, по всей Украине облачно, в северных областях пройдет дождь со снегом, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе страны температура воздуха составит 5−7 градусов тепла, а в Крыму воздух прогреется до плюс 13 градусов.

В воскресенье, 15 марта, в Украине будет сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере страны столбики термометров покажут всего 3−5 градусов тепла, а в Крыму воздух прогреется до 7 градусов выше нуля.

В понедельник, 16 марта, во всех областях Украины ожидается сухая погода. Днем на востоке страны столбики термометров покажут плюс 3−5 градусов, а на западе поднимутся до отметки плюс 12 градусов. Ночью в северных областях ожидается до минус 6 градусов.

Во вторник, 17 марта, на всей территории Украины также сухо, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В Сумской и восточных областях днем плюс 5−7 градусов, а в южных и западных регионах дневная температура — 12 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, во второй декаде марта в Украине погода улучшится.

— Осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура, — говорит Владимир Деркач. — Третья декада марта также не разочарует погодой. Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки в этот период ожидаются небольшие.

Напомним, что ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач пообещал, что в начале апреля будет прохладно, с небольшими осадками, но в середине первой декады апреля температура начнет расти «Перед Пасхой (19 апреля. — Авт.) еще потеплеет, но будет ветрено», — добавил народный синоптик.

А народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» пообещал, что март будет сырым и холодным. «Да и в апреле сохранится такая же погода — до самой Пасхи. Только в конце апреля станет ясно и тепло», — отметил синоптик.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в начале марта в Киеве наступил апрель: были побиты семь температурных рекордов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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