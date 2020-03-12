В украинских реках обнаружили наркотики: ученые в недоумении

Наука и технологии

В четверг, 12 марта, в Киеве прошла презентация беспрецедентного исследования качества воды в реках Днестр и Северский Донец. Поверхностные, а также грунтовые воды и донные отложения протестировали на содержание более чем 40 тысяч (!) различных химических веществ. И это при том, что всего существует порядка 100 тысяч химических соединений, подчеркнула представительница ОБСЕ Тамара Кутонова. По ее словам, столь полные анализы воды стоят очень дорого, поэтому позволить себе их могут только богатые страны. В Украине такой глубокий мониторинг вод Днестра и Северского Донца стал возможен благодаря финансированию ОБСЕ и ООН.

— К сожалению, в пробах обнаружены вещества, разрушающие эндокринную систему человека — так называемые пластификаторы (их используют в химической промышленности для придания гибкости пластикам), — констатировала Тамара Кутонова. — В Днестре больше всего вода загрязнена возле городов Могилев-Подольский и Тысменица.

— Оказалось, в водах этих рек присутствуют фармакологические и наркотические препараты, и это опасно для людей, — заявил эксперт ООН Виталий Белинский. — Концентрации этих веществ не велики, но наличие антибиотиков в реке приводит к выработке у патогенных микроорганизмов устойчивости перед этими препаратами. Речь, прежде всего, идет о возбудителях листериоза и сальмонеллеза. Откуда антибиотики в реке? Один из основных источников — частные животноводческие хозяйства. Ведь крестьяне используют для своих свиней, коров, птицы антибиотики, которые предназначены для лечения людей. Это запрещено, но как проконтролировать 2 миллиона фермеров?

— Кстати, сотрудники компаний по очистке сточных вод в Португалии, рассказывали, что в их стране каждую неделю с пятницы вечера до утра понедельника происходит всплеск содержания наркотиков в канализационных стоках, — добавил и. о. главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Малков. — Думаю, не нужно пояснять, почему происходят такие всплески — «человеческий фактор».

Что же касается вод Днестра и Северского Донца следует сказать, что анализы на содержание 40 тысяч химических соединений проводились в лаборатории Словакии. Сейчас мы завершаем создание в Украине четырех подобных лабораторий, оснащенных современным оборудованием. А 30 старых советского образца закрываем.

Беспрецедентный мониторинг вод Днестра и Северского Донца проведен в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Украиной в рамках ассоциации с Европейским союзом. Предстоят подобные исследования еще семи крупнейших рек страны, и к 2024 году должен быть выработан план управления их экологическим состоянием.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter