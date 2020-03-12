Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ

Спорт

В субботу, 14 марта, стартует 23-й по счету и первый после разделения команд на шестерки тур чемпионата Украины по футболу. Как известно, по причине объявленного в стране карантина из-за угрозы коронавируса все поединки УПЛ (а также молодежных команд) до 3 апреля будут проходить без зрителей. Более того, к примеру, на игре в Запорожье между «Зарей» и «Шахтером» не смогут присутствовать даже журналисты (кроме представителей телетранслятора).

В воскресенье, 15 марта, на столичном «Олимпийском» сойдутся претенденты на путевку в квалификацию Лиги чемпионов киевское «Динамо» и черниговская «Десна», упустившая шанс впервые в истории клуба пробиться в полуфинал Кубка Украины.

История встреч соперников в премьер-лиге насчитывает всего четыре матча. Динамовцы победили трижды (в том числе в поединке второго круга в Чернигове — 1:0), а коллектив из Чернигова сенсационно обыграл гранда в сентябре прошлого года на «Олимпийском» (2:1).

На сей раз букмекеры в дуэли подопечных Алексея Михайличенко и Александра Рябоконя отдают перевес хозяевам поля. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом — 1,42, на мирный исход — 4,85, на выигрыш «Десны» — 7,10.

Напомним, что клубы, которым предстоит борьба за 7−12-е места, еще не потеряли шансов стартовать в следующем сезоне в еврокубках. Коллективы, занявшие по итогам регулярного чемпионата 5−8-ю позиции, в турнире плей-офф определят одного из полпредров Украины в Лиге Европы (сначала 5-е место дома сыграет с 8-м, а 6-е — с 7-м, после чего состоится финальная встреча).

Чемпионат Украины. 23-й тур

14 марта (суббота)

«Львов» — «Карпаты» 14:00 «Футбол 2»

«Александрия» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»

«Днепр-1» — «Мариуполь» 17:00 УНИАН

15 марта (воскресенье)

«Заря» — «Шахтер» 14:00 УНИАН

«Динамо» — «Десна» 17:00 «2+2»

«Олимпик» — «Ворскла» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 59 очков;

2. «Динамо» — 45;

3. «Заря» — 43;

4. «Десна» — 42;

5. «Александрия» — 37;

6. «Колос» — 26;

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 25;

8. «Мариуполь» — 25;

9. «Львов» — 20;

10. «Ворскла» — 20;

11. «Олимпик» — 18;

12. «Карпаты» — 13.

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 12 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» вдесятером вырвало у «Александрии» путевку в полуфинал Кубка Украины.

Фото ФК «Динамо»

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