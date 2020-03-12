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Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ
В субботу, 14 марта, стартует 23-й по счету и первый после разделения команд на шестерки тур чемпионата Украины по футболу. Как известно, по причине объявленного в стране карантина из-за угрозы коронавируса все поединки УПЛ (а также молодежных команд) до 3 апреля будут проходить без зрителей. Более того, к примеру, на игре в Запорожье между «Зарей» и «Шахтером» не смогут присутствовать даже журналисты (кроме представителей телетранслятора).
В воскресенье, 15 марта, на столичном «Олимпийском» сойдутся претенденты на путевку в квалификацию Лиги чемпионов киевское «Динамо» и черниговская «Десна», упустившая шанс впервые в истории клуба пробиться в полуфинал Кубка Украины.
История встреч соперников в премьер-лиге насчитывает всего четыре матча. Динамовцы победили трижды (в том числе в поединке второго круга в Чернигове — 1:0), а коллектив из Чернигова сенсационно обыграл гранда в сентябре прошлого года на «Олимпийском» (2:1).
На сей раз букмекеры в дуэли подопечных Алексея Михайличенко и Александра Рябоконя отдают перевес хозяевам поля. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом — 1,42, на мирный исход — 4,85, на выигрыш «Десны» — 7,10.
Напомним, что клубы, которым предстоит борьба за 7−12-е места, еще не потеряли шансов стартовать в следующем сезоне в еврокубках. Коллективы, занявшие по итогам регулярного чемпионата 5−8-ю позиции, в турнире плей-офф определят одного из полпредров Украины в Лиге Европы (сначала 5-е место дома сыграет с 8-м, а 6-е — с 7-м, после чего состоится финальная встреча).
Чемпионат Украины. 23-й тур
14 марта (суббота)
«Львов» — «Карпаты» 14:00 «Футбол 2»
«Александрия» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»
«Днепр-1» — «Мариуполь» 17:00 УНИАН
15 марта (воскресенье)
«Заря» — «Шахтер» 14:00 УНИАН
«Динамо» — «Десна» 17:00 «2+2»
«Олимпик» — «Ворскла» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1--6-е места
1. «Шахтер» — 59 очков;
2. «Динамо» — 45;
3. «Заря» — 43;
4. «Десна» — 42;
5. «Александрия» — 37;
6. «Колос» — 26;
7--12-е места
7. «Днепр-1» — 25;
8. «Мариуполь» — 25;
9. «Львов» — 20;
10. «Ворскла» — 20;
11. «Олимпик» — 18;
12. «Карпаты» — 13.
Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 12 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» вдесятером вырвало у «Александрии» путевку в полуфинал Кубка Украины.
Фото ФК «Динамо»
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