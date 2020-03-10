13 марта 2020

Практически никогда и никуда не опаздываю. Так уже исторически сложилось. И изменять этой занудной привычке не собираюсь. Да и поздно уже. Но был в моей жизни один-единственный случай, когда я опоздал на много часов. По своей вине! Да ещё и на поезд дальнего следования. А это было чревато, кто помнит, проблемами совсем другого уровня.

В пору моей мятущейся юности, отработав полгода в районной газете в северном Казахстане, решил я испытать себя в дальневосточных изданиях. И отправился на автобусе из Павлодара в Омск, откуда путь мой лежал в Хабаровск. За окном старенького ПАЗика мороз был градусов под 30. Внутри — на пару градусов меньше. Демисезонное пальтишко и осенние ботинки, выданные мне ещё при окончании родного киевского интерната, практически не грели совсем. После многочасового путешествия по заснеженной трассе тепло Омского вокзала показалось раем земным. Последнее, что мне запомнилось, было печальное выражение лица молодого попа, сидевшего на лавке напротив и задумчиво накручивавшего на тонкий длинный палец кольца своих давно немытых волос…

Разбудившие меня милиционеры долго рассматривали мой железнодорожный билет и никак не могли взять в толк, каким образом прилично одетый 17-летний парень мог проспать поезд, ушедший из Омска почти десять часов назад. Правда, потом они же, разобравшись во всем, посадили меня на следующий хабаровский поезд. Ещё и бутербродами угостили, добрые души…

Вспомнить о той давней истории меня заставил сегодняшний Всемирный день сна, отмечаемый во многих странах. Ещё бы. Тот сладкий вокзальный сон не забыть мне никогда. Да что я вам рассказываю, ведь у каждого из нас в жизни были сны, сладостнее которых трудно себе что-либо представить.

Кстати, известно ли вам, друзья мои, что в среднем человек проводит во сне треть (!) своей жизни? Это легко объясняется тем, что сон прекрасно восстанавливает силы и придаёт каждому из нас бодрости духа. А хронический «недосып», наоборот, жутко выматывает, вызывая раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Медики плохой сон называют ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. Недосыпание нередко приводит к снижению работоспособности и даже нервным расстройствам.

По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7−8 часов в сутки. Но для того, чтобы хорошо высыпаться, достаточно следовать нескольким достаточно простым правилам. Не стоит принимать перед сном алкоголь и кофеиносодержащие продукты, негативно влияющие на нервную систему. А также известно, что качеству сна вредит переедание или, наоборот, чувство сильного голода. Короче говоря, во всем нужно знать меру.

На этой философской ноте позвольте пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.