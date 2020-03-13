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«С семи лет меня заставляли заниматься сексом»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки» (фото)
Четвертый сезон реалити «Від пацанки до панянки» («Новый канал») уже называют самым ярким по составу участниц. На поиски девушек, которые хотят порвать со своим пагубным прошлым, у съемочной группы ушло около полугода. Тысячи участниц пришли, чтобы стать героинями проекта, но лишь одиннадцати из них удалось попасть в Школу Леди. Среди них и 19-летняя одесситка Виктория Кошутина.
Вике было 12 лет, когда она впервые попробовала наркотики. В пятнадцать — пережила насилие. К девятнадцати годам Вика перепробовала все запрещенные вещества, не могла обходиться без алкоголя и зарабатывала тем, что оказывала секс-услуги в интернете.
— У меня было лишь три пути: реабилитационный центр, тюрьма или смерть, — признавалась Вика.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика Кошутина рассказала страшную правду о своем детстве, зависимости от наркотиков, драках на проекте и желании покончить жизнь самоубийством.
— Решиться прийти на подобный проект — это как сообщить на всю страну: «Со мной что-то не так». Достаточно смелый поступок.
— Моя родная Одесса и так давно знает, что со мной не все в порядке. Я никогда этого не скрывала. Как я решилась прийти на кастинг? Последней каплей стали мои друзья. Часть из них отправили в реабилитационный центр, кто-то оказался в тюрьме. За мной тоже уже следили правоохранительные органы. Тогда я поняла, что жизнь катится в никуда. Мой день выглядел так: проснулась, бухнула, потом употребила наркотики. Дома в холодильнике стоял один алкоголь. Даже на проекте я признавалась, что в жизни у меня были три варианта: тюрьма, реабилитационный центр или смерть. Ежедневно я употребляла кучу наркотиков, иногда у меня были нереальные передозы. Валялась под кайфом и мозгами понимала: в любой момент могу скончаться. И тут случайно увидела рекламу кастинга реалити «Від пацанки до панянки». Это был мой последний шанс начать нормальную жизнь.
— Честно говоря, судя по первым эпизодам проекта и не скажешь, что вы пришли меняться.
— Начало было сложным для всех. Первый день на проекте я особо не помню. Точнее, в голове мелькает миллион разных картинок, которые вряд ли можно собрать в один пазл. Когда по телевизору увидела, что творила, было одновременно и смешно, и грустно. Особенно момент, где я звонила президенту, держа в руках вместо телефона кроссовок. Признаюсь, до проекта я не раз была в таком состоянии. Сейчас, конечно, не стала бы так напиваться, но тогда это казалось мне абсолютно «нормальным», даже совесть не мучила.
— Помните переломный момент, когда четко осознали, что к старой жизни нет возврата?
— Это случилось на первом психологическом испытании. Мы по очереди заходили в большую комнату с белыми стенами. Помню, сначала мне было очень весело. Не воспринимала тогда все серьезно. Смотрю — на парте лежит книга. Открываю. А это дневник моего будущего. Знаете, что прочла? Я работаю в эскорте, употребляю венозные наркотики. Со временем у меня обнаруживают гепатит С и СПИД. Я была в ужасе! Понимала, что все действительно может так и случиться. И когда меня ткнули в это лицом, пришло осознание: назад дороги нет. Либо я кардинально меняюсь, либо меня ждет смерть от передозировки или венерических заболеваний. Кстати, после эфира зрители завалили меня вопросами, реально ли я больна СПИДом, как и где лечусь. Было очень смешно. Разве можно быть такими невнимательными?!
— Это и было самое сложное испытание на проекте?
— На пятой неделе реалити было еще тяжелее. Нас всех привели в комнату, где стояла телефонная будка. Звонили насильники. Говорили, что найдут нас, и мы не сможем спрятаться. Помню, я бросила трубку и пулей вылетела из будки. Испытание вернуло меня в детство — с семи лет друг заставлял заниматься с ним оральным сексом. Я говорила об этом маме, но она мне не верила. А в 15 лет меня изнасиловали на вечеринке. После этого моя психика нарушилась, и я неоднократно хотела покончить жизнь самоубийством.
— Как складывались ваши отношения с родителями?
— Никак. Папа меня никогда не любил. Постоянно избивал. Помню, однажды не пришла вовремя домой, так он начал лупить меня руками и ногами. Буквально топтался по моей голове. Я истекала кровью и плакала, а он не давал даже умыться. Самое грустное, что мама в таких ситуациях всегда становилась на сторону папы.
— На проекте ведь тоже были драки между «пацанками»!
— Да, в первый же день меня очень сильно ударили. Знаете, за что? За просьбу прекратить драться. У меня сразу же под глазом появился фингал. Из-за этого мне дали прозвище #Синяк. А вообще «пацанки» меня не особо трогали. Не знаю, почему. Хотя я не раз нарывалась. Кстати, с Юлей, которая и набила мне синяк, в конце концов, мы стали подругами.
— Вы стали настоящей леди, как того требовали наставницы?
— По крайней мере, у меня есть качества настоящей леди. Она должна никогда не останавливаться. Всегда идти к своей цели несмотря ни на что и быть воспитанной. А еще — уважать окружающих.
— Значит, проект вас изменил?
— Сказать, что после участия в реалити я на 100% стала леди, — нет. Я поменялась морально, мои ценности трансформировались. Больше не употребляю наркотики. Когда приехала домой, сразу перестала общаться абсолютно со всеми прежними друзьями. Начала заниматься вокалом. Мечтаю стать певицей и собирать стадионы на своих концертах. Еще я записалась в спортзал — а то вдруг «пацанки» после проекта захотят меня побить (смеется. — Авт.). Но, главное, на проекте я отыскала смысл жизни и впервые начала жить по-настоящему!
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«С семи лет меня заставляли заниматься сексом»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки» (фото)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.