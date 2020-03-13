Шоу-бизнес

Четвертый сезон реалити «Від пацанки до панянки» («Новый канал») уже называют самым ярким по составу участниц. На поиски девушек, которые хотят порвать со своим пагубным прошлым, у съемочной группы ушло около полугода. Тысячи участниц пришли, чтобы стать героинями проекта, но лишь одиннадцати из них удалось попасть в Школу Леди. Среди них и 19-летняя одесситка Виктория Кошутина. Вике было 12 лет, когда она впервые попробовала наркотики. В пятнадцать — пережила насилие. К девятнадцати годам Вика перепробовала все запрещенные вещества, не могла обходиться без алкоголя и зарабатывала тем, что оказывала секс-услуги в интернете. — У меня было лишь три пути: реабилитационный центр, тюрьма или смерть, — признавалась Вика. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вика Кошутина рассказала страшную правду о своем детстве, зависимости от наркотиков, драках на проекте и желании покончить жизнь самоубийством.

— Решиться прийти на подобный проект — это как сообщить на всю страну: «Со мной что-то не так». Достаточно смелый поступок.

— Моя родная Одесса и так давно знает, что со мной не все в порядке. Я никогда этого не скрывала. Как я решилась прийти на кастинг? Последней каплей стали мои друзья. Часть из них отправили в реабилитационный центр, кто-то оказался в тюрьме. За мной тоже уже следили правоохранительные органы. Тогда я поняла, что жизнь катится в никуда. Мой день выглядел так: проснулась, бухнула, потом употребила наркотики. Дома в холодильнике стоял один алкоголь. Даже на проекте я признавалась, что в жизни у меня были три варианта: тюрьма, реабилитационный центр или смерть. Ежедневно я употребляла кучу наркотиков, иногда у меня были нереальные передозы. Валялась под кайфом и мозгами понимала: в любой момент могу скончаться. И тут случайно увидела рекламу кастинга реалити «Від пацанки до панянки». Это был мой последний шанс начать нормальную жизнь.

— Честно говоря, судя по первым эпизодам проекта и не скажешь, что вы пришли меняться.

— Начало было сложным для всех. Первый день на проекте я особо не помню. Точнее, в голове мелькает миллион разных картинок, которые вряд ли можно собрать в один пазл. Когда по телевизору увидела, что творила, было одновременно и смешно, и грустно. Особенно момент, где я звонила президенту, держа в руках вместо телефона кроссовок. Признаюсь, до проекта я не раз была в таком состоянии. Сейчас, конечно, не стала бы так напиваться, но тогда это казалось мне абсолютно «нормальным», даже совесть не мучила.

— Помните переломный момент, когда четко осознали, что к старой жизни нет возврата?

— Это случилось на первом психологическом испытании. Мы по очереди заходили в большую комнату с белыми стенами. Помню, сначала мне было очень весело. Не воспринимала тогда все серьезно. Смотрю — на парте лежит книга. Открываю. А это дневник моего будущего. Знаете, что прочла? Я работаю в эскорте, употребляю венозные наркотики. Со временем у меня обнаруживают гепатит С и СПИД. Я была в ужасе! Понимала, что все действительно может так и случиться. И когда меня ткнули в это лицом, пришло осознание: назад дороги нет. Либо я кардинально меняюсь, либо меня ждет смерть от передозировки или венерических заболеваний. Кстати, после эфира зрители завалили меня вопросами, реально ли я больна СПИДом, как и где лечусь. Было очень смешно. Разве можно быть такими невнимательными?!

— Это и было самое сложное испытание на проекте?

— На пятой неделе реалити было еще тяжелее. Нас всех привели в комнату, где стояла телефонная будка. Звонили насильники. Говорили, что найдут нас, и мы не сможем спрятаться. Помню, я бросила трубку и пулей вылетела из будки. Испытание вернуло меня в детство — с семи лет друг заставлял заниматься с ним оральным сексом. Я говорила об этом маме, но она мне не верила. А в 15 лет меня изнасиловали на вечеринке. После этого моя психика нарушилась, и я неоднократно хотела покончить жизнь самоубийством.

— Как складывались ваши отношения с родителями?

— Никак. Папа меня никогда не любил. Постоянно избивал. Помню, однажды не пришла вовремя домой, так он начал лупить меня руками и ногами. Буквально топтался по моей голове. Я истекала кровью и плакала, а он не давал даже умыться. Самое грустное, что мама в таких ситуациях всегда становилась на сторону папы.

— На проекте ведь тоже были драки между «пацанками»!

— Да, в первый же день меня очень сильно ударили. Знаете, за что? За просьбу прекратить драться. У меня сразу же под глазом появился фингал. Из-за этого мне дали прозвище #Синяк. А вообще «пацанки» меня не особо трогали. Не знаю, почему. Хотя я не раз нарывалась. Кстати, с Юлей, которая и набила мне синяк, в конце концов, мы стали подругами.

— Вы стали настоящей леди, как того требовали наставницы?

— По крайней мере, у меня есть качества настоящей леди. Она должна никогда не останавливаться. Всегда идти к своей цели несмотря ни на что и быть воспитанной. А еще — уважать окружающих.

— Значит, проект вас изменил?

— Сказать, что после участия в реалити я на 100% стала леди, — нет. Я поменялась морально, мои ценности трансформировались. Больше не употребляю наркотики. Когда приехала домой, сразу перестала общаться абсолютно со всеми прежними друзьями. Начала заниматься вокалом. Мечтаю стать певицей и собирать стадионы на своих концертах. Еще я записалась в спортзал — а то вдруг «пацанки» после проекта захотят меня побить (смеется. — Авт.). Но, главное, на проекте я отыскала смысл жизни и впервые начала жить по-настоящему!

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