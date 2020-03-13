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Собаку перепугала сцена из фильма «Король-лев» (видео)

11:43 13 марта 2020 67
Собака перед телевизором
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсети Twitter вызвало восторг видео с собакой, которая смотрит по телевизору «Король-лев» — фильм Джона Фавро 2019 года с впечатляющими визуальными эффектами, римейк одноименного диснеевского рисованного мультфильма.

Пес с большим интересом наблюдает за происходящим на экране. Однако сцена, в которой гиены устремляются в погоню за львенком Симбой, настолько перепугала собачку, что она кинулась наутек, решив, что хищники идут по ее душу.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», другая собака, смотревшая анимационную ленту 1994 года, крайне эмоционально восприняла сцену, в которой Симба подходит к своему погибшему отцу Муфасе. Сопереживая главному герою, пес скулил и не находил себе места от беспокойства.

Читайте также: Бабуин «усыновил» львенка и воспроизвел сцену из мультфильма «Король-лев».

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