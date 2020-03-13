- 11:43 Собаку перепугала сцена из фильма «Король-лев»
- 11:41 Зараженная коронавирусом пенсионерка с Житомирщины находится в критическом состоянии
- 11:37 Во Львове медицинские маски подорожали в 10 раз
- 11:31 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция женского спринта Кубка мира
- 11:27 Лолита Милявская не смогла развестись с пятым мужем из-за коронавируса
- 11:17 В сети рассказали, кто разгонял историю про самолет больных из Италии
- 11:16 Шаг к федерализации? Украина в Минске подписала важный документ с Россией
- 10:54 «Муж по-другому на съемки не отпускает»: Полякова похвасталась поясом верности
- 10:32 Умирающий муж настоял на том, чтобы я снова вышла на сцену, — Селин Дион
- 10:31 СБУ нашла способ наказать нарушителей за поездки в Крым
- 10:31 Словакия из-за коронавируса закрыла границу с Украиной
- 10:11 «С семи лет меня заставляли заниматься сексом»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки»
Собаку перепугала сцена из фильма «Король-лев» (видео)
В соцсети Twitter вызвало восторг видео с собакой, которая смотрит по телевизору «Король-лев» — фильм Джона Фавро 2019 года с впечатляющими визуальными эффектами, римейк одноименного диснеевского рисованного мультфильма.
Пес с большим интересом наблюдает за происходящим на экране. Однако сцена, в которой гиены устремляются в погоню за львенком Симбой, настолько перепугала собачку, что она кинулась наутек, решив, что хищники идут по ее душу.
Wait for it… pic.twitter.com/tHMjZCMsHv— Rex Chapman (@RexChapman) March 9, 2020
Ранее, как писали «ФАКТЫ», другая собака, смотревшая анимационную ленту 1994 года, крайне эмоционально восприняла сцену, в которой Симба подходит к своему погибшему отцу Муфасе. Сопереживая главному герою, пес скулил и не находил себе места от беспокойства.
Читайте также: Бабуин «усыновил» львенка и воспроизвел сцену из мультфильма «Король-лев».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»