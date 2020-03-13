Жеребьевка Кубка Украины по футболу: онлайн-видеотрансляция

Спорт

В пятницу, 13 марта, в столичном Доме футбола состоится жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Украины (начало — в 13:00), в которой примут участие легенда тернопольского футбола Игорь Яворский и известная телеведущая Александра Лобода.

Напомним, что борьбу в турнире продолжают три представителя элитного дивизиона — киевское «Динамо», полтавская «Ворскла» и «Мариуполь», а также один клуб из первой лиги — «Минай» из села под Ужгородом. По итогам жеребьевки будут сформированы пары, которые сыграют 15 апреля (представитель первой лиги точно примет соперника дома).

Прямую видеотрансляцию жеребьевки пар ½ финала Кубка страны и хозяина поля в решающем матче смотрите в 13:00 на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что финал Кубка Украины 13 мая впервые в истории примет Тернополь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо», играя вдесятером, в дополнительное время выбило из Кубка Украины «Александрию».

Фото ffu.ua



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