Курс доллара подскочил еще: вырастет ли он до 30 гривен

Деньги

Падение курса национальной валюты продолжается, хотя темпы несколько замедлились. С четверга, 12 марта, американская валюта подорожала на 24 копейки, при этом стоимость европейской валюты не изменилась. Так, 13 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 25,86 грн за доллар и 29,05 грн за евро. На наличном же рынке валюта дорожает более существенно. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 25,97 грн, купить — по 26,62 грн; евро — сдать по 28,88 грн, купить — по 29,72 грн.

НБУ снизил учетную ставку до 10%, что должно удешевить банковские кредиты

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, 13 марта, правление Национального банка Украины снизило учетную ставку до 10% годовых.

«В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем прогнозировалось, до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении, продолжая находиться ниже целевого диапазона 5%. Также в течение этих двух месяцев несколько ниже прогноза была и базовая инфляция. Это создало условия для снижения учетной ставки», — заявил председатель правления НБУ Яков Смолий.

Напомним, что ранее в Нацбанке прогнозировали снижение учетной ставки к концу 2020 года до 7%. Этот показатель очень важен для банков, которые ориентируются на него при выдаче кредитов и привлечении депозитов. Таким образом, чем ниже учетная ставка, тем меньше должны быть процентные ставки по кредитам в коммерческих и государственных банках. Однако в случае, если инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, то зачастую центральный банк должен принять меры для стабилизации, в частности повысить учетную ставку.

Глава Нацбанка также прокомментировал текущую ситуацию в экономике страны и на валютном рынке.

«До сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику, — заявил Яков Смолий. — Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт.

Даже не принимая во внимание последние события на рынке нефти, ценовая ситуация была благоприятной для Украины. Так, в среднем за февраль по сравнению с годом ранее цены на нефть снизились на 10−15%, на газ в Европе — на 50%, в то время как цены на экспортируемые Украиной металлы — на 11−12%, а на зерновые и железную руду практически не изменились.

Украинский валютный рынок, в свою очередь, пока реагирует на неопределенность ситуации с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью. Это спровоцировало существенный рост спроса на иностранную валюту, который превысил ее предложение, начиная с прошлой недели.

Для сглаживания значительных курсовых колебаний Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели. Только на этой неделе чистая продажа валюты Национальным банком достигла 700 млн долларов, и мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции. Несмотря на то что напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена исключительно психологическим фактором, это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и, следовательно, может сказаться на потребительских ценах в будущем.

По-прежнему ключевым фактором стабильности остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будет влиять решение украинских судов об ответственности и обязательствах экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством.

В то же время распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования", — отметил глава НБУ.

Также в Нацбанке настоятельно рекомендуют украинцам максимально использовать безналичные расчеты, так как наличные деньги могут являться переносчиками инфекции. Одновременно в НБУ вводится карантинный режим для наличных гривневых банкнот. Теперь перед обязательным обеззараживанием гривневые банкноты будут находиться две недели в специальных хранилищах, чтобы не навредить сотрудникам банка, которые занимаются обеззараживанием.

«Большинство мировых бирж пережило наибольшее падение более чем за 30 лет»

Многие эксперты также считают, что наибольшее влияние на внутреннюю ситуацию в Украине оказывает обвал на мировых рынках.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 4,2−6,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 до 25,86 грн (+4,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время поднялись с 24,98—25,01 до 26,03—26,07 грн (+4,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,64−24,95 до 25,99—26,62 грн (+5,4%/+6,7%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1,2% до 2,4% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

В столь масштабном падении гривни нет ничего специфического, связанного именно с национальной валютой или с украинской экономикой. В мире разгорелся полномасштабный финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса. В четверг большинство мировых бирж пережило наибольшее дневное падение свыше чем за 30 лет. Такого одномоментного снижения рынки не видели даже во время Великой рецессии 2008 года. На таком фоне капиталы «бегут» в первую очередь с развивающихся рынков, под ударом оказались все валюты развивающихся стран.

В последние дни активно обсуждается тема: «Обвалит ли НБУ курс до 30 грн за доллар?». Такая постановка вопроса вообще бессмысленна. НБУ не обваливает гривню, ее валит мировой финансовый кризис. Может ли теоретически доллар вырасти до 30 грн? Да, теоретически — может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма. Может ли НБУ обвалить курс до 30 грн? Нет, не может. НБУ не валит и не укрепляет гривню. Это делают рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий. НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни — как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными. Это делает рынок, в том числе глобальный. Забавно, что сейчас в «обвале гривни» НБУ обвиняют чаще всего те же люди, которые недавно обвиняли регулятора в ее укреплении.

На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 26,3 грн, а наличный доллар в банках — около 26,2−26,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты также отмечают сильное влияние на валютный рынок панических настроений.

«Курс гривни утром в пятницу, 13 марта, прошел психологический уровень 26 гривен за доллар на межбанке и находится вблизи отметки 26,11 грн и 26,5 грн за доллар на наличном рынке, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне растущего спроса на иностранную валюту со стороны населения, а также инвесторов, закрывающих свои вложения в гривневые ценные бумаги. Рынок несколько дней провел под воздействием панической покупки валюты после введения карантина.

НБУ проводил активные валютные интервенции на рынке, однако так и не смог сдержать давление. В частности, в четверг регулятор продал около 220 млн долларов для поддержания стабильности курса. За неделю же он продал уже около 700 млн долларов. Также НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых, добавив гривне часть негатива. Такое снижение в условиях упавшего спроса на гривневые облигации, а также резкого роста доходности облигаций на вторичном рынке вряд ли заинтересует инвесторов.

Давление на гривню продолжает оказывать и ухудшение настроений на финансовых и сырьевых рынках, указывающее на развитие глобального кризиса. В частности, обвал на американских фондовых рынках превысил 11%, что стало наибольшим падением с 1987 года. Вместе с тем, стало известно, что Международный валютный фонд готов работать с новым правительством Украины по программе финансовой помощи. В отличие от предыдущих месяцев, сейчас сотрудничество с МВФ становится все более необходимым.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 грн за доллар", — считает Шевчишин

Стоит напомнить, что, по мнению аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова, экономика Украина более устойчива к последствиям кризиса по сравнению с другими странами. Но это объясняется тем, что у нас нет тех развитых финансовых, фондовых и прочих рынков, которые сейчас обваливаются на Западе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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