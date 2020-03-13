Стиль жизни

Когда не стоит стричься и заключать сделки: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 16 по 22 марта 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она дала советы, в какие дни марта лучше садиться на диету или голодать, когда можно ни в чем себе не отказывать и в какие дни стоит отказаться от алкоголя.

16 марта

Символ дня: свиток

Характеристика: день усиления умственных способностей, благоприятный для научной деятельности, творческих занятий, обучения, передачи накопленного опыта. Приветствуется также проявление щедрости по отношению к окружающим людям: можно — и нужно — делиться тем, что у вас в избытке.

Бизнес и финансы: не стоит назначать деловые переговоры, поскольку договоренности достичь не удастся. Плохо пойдет торговля.

Личная жизнь: ни в коем случае нельзя лгать близкому человеку: правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может стать долговременной и изматывающей. Почувствовав первые симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Уход за внешностью: стрижка в этот день может принести как материальный достаток, так и лишние килограммы.

Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки, но тяжести все-таки лучше не поднимать.

Дом, сад, огород: не стоит заливать рассаду — рекомендуется умеренный полив. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

17 марта

Символ дня: Химера

Характеристика: день повышенной агрессивности, когда главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие. Нельзя участвовать в интригах, встревать в чужие конфликты, злословить и сплетничать.

Бизнес и финансы: время не подходит для реализации новых проектов — лучше довести до ума старые, отложенные дела.

Личная жизнь: желательно десять раз подумать, прежде чем что-то сказать — неосторожные слова могут навредить отношениям с близкими людьми.

Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной появления новых заболеваний или обострения старых. Как в первом, так и во втором случае необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Спорт: спортом рекомендуется заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: поливать рассаду и комнатные растения рекомендуется умеренно. Хорошее время для уборки в доме.

18 марта

Символ дня: утес

Характеристика: день, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век, будь то вещи, проекты или отношения с людьми. Удача ждет тех, чья профессия связана с творчеством.

Бизнес и финансы: особенно успешными обещают быть финансовые дела и проекты, в бизнесе также никаких затруднений не предвидится.

Личная жизнь: общаясь с близкими людьми, необходимо быть очень осторожными с шутками — юмор может оказаться непонятым.

Здоровье: заболев, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, нужно немедленно обратиться за рекомендациями к врачу.

Уход за внешностью: стрижку лучше перенести на другой день. Любые манипуляции с волосами в это время плохо негативно скажутся как на внешнем виде, так и на здоровье.

Спорт: в зале стоит избегать усиленной нагрузки, лучше всего подойдут йога и пилатес, желательно — на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.

19 марта

Символ дня: черепаха

Характеристика: из-за недостатка энергии могут нахлынуть лень и апатия, не стоит им противиться — лучше заняться любимым делом, на него силы обязательно появятся.

Бизнес и финансы: день больше подходит для продавать, чем покупать. Успешными будут судебные дела.

Личная жизнь: свидание может показаться скучным, поэтому важно помнить, что дело не в любимом человеке, а в звездах, которые, как говорится, так встали.

Здоровье: особого внимания потребуют глаза и уши — от плановых операций на них лучше отказаться.

Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами не пойдут на пользу внешности.

Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — очень легко повредить корневую систему. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

20 марта

Символ дня: жаба

Характеристика: энергетика дня беспокойная — может появиться желание спорить и ссориться из-за ерунды, хвастаться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.

Бизнес и финансы: звезды рекомендуют воздержаться от трат — все покупки окажутся невостребованными или со скрытым браком.

Личная жизнь: общение с близкими и любимыми людьми необходимо свести к минимуму — велик риск досадных ссор.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — необходимо сразу же обратиться к врачу. Поход к стоматологу лучше перенести на другой день.

Уход за внешностью: прекрасное время для ухода за волосами.

Спорт: из-за большой вероятности травм необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок, отдав предпочтение йоге и пилатесу.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами — от стирки до уборки и готовки.

21 марта

Символ дня: корабль

Характеристика: день, когда мысли должны быть возвышенными, а дела — благородными. Необходимо всячески избегать стресса: негативные эмоции могут не лучшим образом сказаться на здоровье.

Бизнес и финансы: финансовые и деловые вопросы будут удачными только в случае ударной работы — тем, кто будет лениться, на успех рассчитывать не придется.

Личная жизнь: особое внимание необходимо уделить родственникам — как старым, так и малым.

Здоровье: особого внимания потребуют ноги — от колен до ступней.

Уход за внешностью: идеальное время для посещения салона красоты — любые манипуляции с волосами придадут шарма и привлекательности.

Спорт: в зале показаны общеукрепляющие комплексы физических упражнений и йога.

Дом, сад, огород: можно сажать и пересаживать домашние растения, рассаду необходимо поливать умеренно. Любые домашние дела будут успешными.

22 марта

Символ дня: лилия

Характеристика: тихую и благоприятную энергетику дня нельзя нарушать грубостью, злобой и бесцеремонностью — любой злой поступок повлечет за собой наказание.

Бизнес и финансы: удачный день для решения любых финансовых вопросов — особенно для покупок недвижимости.

Личная жизнь: за помощью и советом необходимо обращаться к близким людям. Назначать на этот день свадьбу нежелательно.

Здоровье: людям, склонным к гипертонии, необходимо тщательно контролировать артериальное давление, и при малейшем его повышении принимать прописанные лечащим врачом препараты.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, придаст очарования и позволит визуально сбросить несколько лет.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной — перегружать организм не рекомендуется.

Дом, сад, огород: нельзя обрезать ветки и пилить и выкорчевывать деревья, даже засохшие. Дома можно заниматься делами любой сложности.

Гороскоп здоровья на март для всех знаков зодиака от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter