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Когда не стоит стричься и заключать сделки: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 16 по 22 марта 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она дала советы, в какие дни марта лучше садиться на диету или голодать, когда можно ни в чем себе не отказывать и в какие дни стоит отказаться от алкоголя.
16 марта
Символ дня: свиток
Характеристика: день усиления умственных способностей, благоприятный для научной деятельности, творческих занятий, обучения, передачи накопленного опыта. Приветствуется также проявление щедрости по отношению к окружающим людям: можно — и нужно — делиться тем, что у вас в избытке.
Бизнес и финансы: не стоит назначать деловые переговоры, поскольку договоренности достичь не удастся. Плохо пойдет торговля.
Личная жизнь: ни в коем случае нельзя лгать близкому человеку: правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может стать долговременной и изматывающей. Почувствовав первые симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Уход за внешностью: стрижка в этот день может принести как материальный достаток, так и лишние килограммы.
Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки, но тяжести все-таки лучше не поднимать.
Дом, сад, огород: не стоит заливать рассаду — рекомендуется умеренный полив. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.
17 марта
Символ дня: Химера
Характеристика: день повышенной агрессивности, когда главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие. Нельзя участвовать в интригах, встревать в чужие конфликты, злословить и сплетничать.
Бизнес и финансы: время не подходит для реализации новых проектов — лучше довести до ума старые, отложенные дела.
Личная жизнь: желательно десять раз подумать, прежде чем что-то сказать — неосторожные слова могут навредить отношениям с близкими людьми.
Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной появления новых заболеваний или обострения старых. Как в первом, так и во втором случае необходимо сразу же обратиться к врачу.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.
Спорт: спортом рекомендуется заниматься на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: поливать рассаду и комнатные растения рекомендуется умеренно. Хорошее время для уборки в доме.
18 марта
Символ дня: утес
Характеристика: день, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век, будь то вещи, проекты или отношения с людьми. Удача ждет тех, чья профессия связана с творчеством.
Бизнес и финансы: особенно успешными обещают быть финансовые дела и проекты, в бизнесе также никаких затруднений не предвидится.
Личная жизнь: общаясь с близкими людьми, необходимо быть очень осторожными с шутками — юмор может оказаться непонятым.
Здоровье: заболев, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, нужно немедленно обратиться за рекомендациями к врачу.
Уход за внешностью: стрижку лучше перенести на другой день. Любые манипуляции с волосами в это время плохо негативно скажутся как на внешнем виде, так и на здоровье.
Спорт: в зале стоит избегать усиленной нагрузки, лучше всего подойдут йога и пилатес, желательно — на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.
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19 марта
Символ дня: черепаха
Характеристика: из-за недостатка энергии могут нахлынуть лень и апатия, не стоит им противиться — лучше заняться любимым делом, на него силы обязательно появятся.
Бизнес и финансы: день больше подходит для продавать, чем покупать. Успешными будут судебные дела.
Личная жизнь: свидание может показаться скучным, поэтому важно помнить, что дело не в любимом человеке, а в звездах, которые, как говорится, так встали.
Здоровье: особого внимания потребуют глаза и уши — от плановых операций на них лучше отказаться.
Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами не пойдут на пользу внешности.
Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — очень легко повредить корневую систему. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
20 марта
Символ дня: жаба
Характеристика: энергетика дня беспокойная — может появиться желание спорить и ссориться из-за ерунды, хвастаться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.
Бизнес и финансы: звезды рекомендуют воздержаться от трат — все покупки окажутся невостребованными или со скрытым браком.
Личная жизнь: общение с близкими и любимыми людьми необходимо свести к минимуму — велик риск досадных ссор.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний — необходимо сразу же обратиться к врачу. Поход к стоматологу лучше перенести на другой день.
Уход за внешностью: прекрасное время для ухода за волосами.
Спорт: из-за большой вероятности травм необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок, отдав предпочтение йоге и пилатесу.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами — от стирки до уборки и готовки.
21 марта
Символ дня: корабль
Характеристика: день, когда мысли должны быть возвышенными, а дела — благородными. Необходимо всячески избегать стресса: негативные эмоции могут не лучшим образом сказаться на здоровье.
Бизнес и финансы: финансовые и деловые вопросы будут удачными только в случае ударной работы — тем, кто будет лениться, на успех рассчитывать не придется.
Личная жизнь: особое внимание необходимо уделить родственникам — как старым, так и малым.
Здоровье: особого внимания потребуют ноги — от колен до ступней.
Уход за внешностью: идеальное время для посещения салона красоты — любые манипуляции с волосами придадут шарма и привлекательности.
Спорт: в зале показаны общеукрепляющие комплексы физических упражнений и йога.
Дом, сад, огород: можно сажать и пересаживать домашние растения, рассаду необходимо поливать умеренно. Любые домашние дела будут успешными.
22 марта
Символ дня: лилия
Характеристика: тихую и благоприятную энергетику дня нельзя нарушать грубостью, злобой и бесцеремонностью — любой злой поступок повлечет за собой наказание.
Бизнес и финансы: удачный день для решения любых финансовых вопросов — особенно для покупок недвижимости.
Личная жизнь: за помощью и советом необходимо обращаться к близким людям. Назначать на этот день свадьбу нежелательно.
Здоровье: людям, склонным к гипертонии, необходимо тщательно контролировать артериальное давление, и при малейшем его повышении принимать прописанные лечащим врачом препараты.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, придаст очарования и позволит визуально сбросить несколько лет.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной — перегружать организм не рекомендуется.
Дом, сад, огород: нельзя обрезать ветки и пилить и выкорчевывать деревья, даже засохшие. Дома можно заниматься делами любой сложности.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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