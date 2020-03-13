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Происшествия

Срыв презентации Сивохо: подозреваемого отправили под арест

19:03 13 марта 2020 121
азовец
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Печерский суд Киева вынес решение по «азовцу» Волкову, задержанному за инцидент с Сергеем Сивохо и срыв презентации нацплатформы примирения. Волков был задержан, поскольку был в числе участников группы, сорвавшей баннер с названием выступления Сивохо.

Ветерану полка «Азов» назначен круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Эта мера пресечения будет действовать 60 суток — до 10 мая.

Кроме того, Печерский суд готовится вынести решение еще по двум задержанным — ветерану «Азова» Сергею Тамарину и Юрию Капле. Все они были задержаны по подозрению в групповом хулиганстве.

Напомним, после инцидента на презентации с упавшим Сивохо и сорванным баннером в отделение полиции были доставлены 15 человек. А ветераны АТО обратились к Сивохо и призвали не провоцировать общество необдуманными шагами, например, заявлениями о внутреннем конфликте в Украине.

Фото Катерина Дмитрівна/Facebook

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