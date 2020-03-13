ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса: озвучены печальные данные

Мир

К 13 марта Европа стала эпицентром пандемии коронавируса COVID-19. В Европейском регионе ежедневно регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в Европе зарегистрировано больше заразившихся и умерших, чем суммарно во всех остальных странах мира (за исключением Китая). На сегодня ВОЗ зафиксировала более 132 тыс. случаев заболевания COVID-19 в 123 странах и территориях. Более пяти тысяч заболевших скончались.

Гендиректор ВОЗ настаивает, что страны не должны выбирать лишь какой-то один способ противостояния пандемии. «Применяйте комплексный подход. Не одно только тестирование. И не одно только отслеживание контактов. Не исключительно карантин и не исключительно социальное дистанцирование. Сделайте все это», — призывают в ВОЗ.

Миссия Всемирной организации здравоохранения сейчас работает в Азербайджане. Глава миссии Каролин Браун отметила, что есть страны, где вспышка коронавируса пошла на спад, в Китае стабильно снижается число новых заболевших, но о спаде пандемии пока говорить рано и тем более преждевременно называть какие-то сроки, например, «ближе к лету». «Выявление новых случаев заболевания продолжается», — подчеркнула Браун.

А руководитель ВОЗ предостерег страны, где еще не было случаев заболевания, от излишней самоуверенности. «Страна, которая смотрит на опыт других государств с эпидемиями и считает, что „с нами такого не случится“, совершает смертельную ошибку. Это может случиться с любой страной», — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, в Украине после Азербайджана также ждут миссию ВОЗ, а тем временем 13 марта в Житомирской области зарегистрирован первый смертельный случай от последствий коронавируса.

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