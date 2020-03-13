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Украина

От коронавируса умерла украинка в Италии

20:27 13 марта 2020 627
украинца
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Италии умерла украинка, у которой накануне, 12 марта, подтвердили коронавирус. 65-летняя женщина лечилась в больнице Кьяри в провинции Брешия.

Друзья украинки сообщили в Facebook, что звали ее Раиса Малышева. Работала она в городе Ровато провинции Брешия. Госпитализировали украинку в больницу муниципалитета Кьяри 8 марта. У больной заподозрили коронавирус, а 12 марта диагноз был подтвержден.

Малышева лежала в реанимации в очень тяжелом состоянии, у женщины были проблемы с дыханием, пациентку заинтубировали. 13 марта состояние больной ухудшилось и врачи не смогли вернуть ее к жизни.

малышева

Напомним, 13 марта в Украине также была подтверждена смерть женщины от коронавируса. Скончалась пенсионерка из Радомышля, заболевшая после поездки в Польшу.

Фото Oksana Fedkiv/Facebook

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