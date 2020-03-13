- 20:53 Взбунтовавшихся "слуг народа" срочно вызвали в Офис президента
- 20:27 От коронавируса умерла украинка в Италии
- 20:08 Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса: названа дата
- 19:53 DCH Ярославского презентовала архитектурную концепцию нового терминала аэропорта в Днепре
- 19:40 ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса: озвучены печальные данные
- 19:03 Срыв презентации Сивохо: подозреваемого отправили под арест
- 19:02 В Венеции потеряла паспорт: ведущая ТСН рассказала о жизни в карантине после поездки в Италию
- 18:41 Стало известно о проблеме с организацией похорон умершей от коронавируса украинки
- 18:30 С задранным носом: названы самые высокомерные знаки зодиака
- 18:17 Биатлон в Контиолахти: Валя Семеренко финишировала в топ-15 этапа Кубка мира
- 18:16 В «Слуге народа» взбунтовались против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО
- 17:49 На заправках WOG собрали полтонны использованных батареек и отправили на переработку в Румынию
От коронавируса умерла украинка в Италии
В Италии умерла украинка, у которой накануне, 12 марта, подтвердили коронавирус. 65-летняя женщина лечилась в больнице Кьяри в провинции Брешия.
Друзья украинки сообщили в Facebook, что звали ее Раиса Малышева. Работала она в городе Ровато провинции Брешия. Госпитализировали украинку в больницу муниципалитета Кьяри 8 марта. У больной заподозрили коронавирус, а 12 марта диагноз был подтвержден.
Малышева лежала в реанимации в очень тяжелом состоянии, у женщины были проблемы с дыханием, пациентку заинтубировали. 13 марта состояние больной ухудшилось и врачи не смогли вернуть ее к жизни.
Напомним, 13 марта в Украине также была подтверждена смерть женщины от коронавируса. Скончалась пенсионерка из Радомышля, заболевшая после поездки в Польшу.
Фото Oksana Fedkiv/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...