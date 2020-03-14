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Эротические стихи и книга желаний: яркие моменты второго выпуска «Холостяка-10»

7:39 14 марта 2020 19
Холостяк 10
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Во втором выпуске десятого проекта «Холостяк» (СТБ) за сердце главного героя продолжили сражаться 16 девушек. Именно их выбрал Макс Михайлюк на первой вечеринке. Известно, что Холостяк юбилейного сезона — пилот, владелец летной школы в Майями. Макс увлекается тайским боксом и любит быструю езду.

- Хочу, чтобы моя избранница вела активный образ жизни, — сказал он.

На время проекта все его участницы разместились в большом особняке под Киевом. Первым, кто их там навестил, стал ведущий реалити — Григорий Решетник. Восемь девушек, которые еще не общались с Максом, сразу же отправились к нему на встречу.

- Не знаю, как можно понравиться мужчине, если рядом с ним будут восемь «курочек», — удивлялась владелица модельного агентства и поэтесса Дана.

- Думаю, кто-то один из нас не вернется с этой встречи, — предположила Настя.

Первое групповое свидание Макс устроил на картинге.

- Люблю скорость и, думаю, девушкам это тоже понравится, — сказал Холостяк.

- Вас ждут соревнования, — раскрыл тайну Григорий. — Каждая будет в паре с Холостяком.

Но перед стартом ведущий предложил девушкам написать в «чековой книжке» свои самые сокровенные желания, которые исполнятся лишь для той, которая проедет быстрее всех.

Появление Макса вызвало ажиотаж среди участниц. Многих интересовало, что находилось в коробке, которая досталась Лене в подарок от Холостяка. Оказалось, что в ней были ключи от киевской квартиры Макса.

— Чтобы ты могла прийти ко мне, если тебе это будет необходимо,— сказал Холостяк.

По правилам соревнований оказалось, что Макс будет сидеть за рулем картинга с завязанными глазами. А управлять его движениями будет девушка.

- Это было очень весело, — сказала Алина после поездки и предложила Максу пообщаться наедине.

Алина рассказала, что у нее три высших образования и она работает на самом большом текстильном предприятии Украины.

- Я думал, ты — профессиональная певица, — сказал Холостяк, намекая на ее подарок — песню на первой вечеринке.

- Мне просто нравится музыка, — призналась Алина и, расплакавшись, рассказала, что два года назад на тротуаре ее сбила машина.

- Но прошло два года, и я сижу здесь, — воспряла духом девушка. — Все теперь позади.

- Алина показалась мне очень эмоциональной и честной, — поделился впечатлением Макс.

- Мое первое впечатление от Макса не оказалось ошибочным, — призналась «ФАКТАМ» Алина. — У него очень добрая и располагающая улыбка, с ним легко говорить даже на самые сокровенные темы. Знаете, кто-то из девушек говорил, что я слишком молодо выгляжу. Но, на самом деле, я многое уже пережила и сейчас готова к тому, чтобы начать свою историю с «чистого листа».

Решилась пригласить Холостяка на откровенный разговор и Кристина. Девушка сказала, что недавно вернулась из Греции, где работала воспитателем.

- После нашей встречи мне хочется узнавать Макса все больше, — призналась она.

Лучшей в соревнованиях на картинге стала Лена, которая и получила «чековую книгу» желаний.

Макс пригласил девушку на откровенный разговор.

- Хочу, чтобы обо мне заботились, не люблю командовать мужчинами, — призналась Лена.

- У нас не было с тобой взаимодействия, — решил Холостяк. — Не стоит терять время.

- Как скажешь, — лишь ответила она.

После возвращения к оставшимся девушкам Макс отдал первую розу второго эфира Кристине. Участницы сразу отметили, что Холостяк к ней не равнодушен.

Девочки в доме удивились, увидев в руках Кристины розу.

— Тихони и доходят до финала,— отметила Лея.

На первое индивидуальное свидание Макс пригласил Наташу. Во время этой встречи у пары появилась возможность узнать друг о друге значительно больше. Правда, для этого им пришлось пройти ряд испытаний.

— С помощью Гриши я подготовил максимально спонтанное свидание,— сказал Холостяк.

- Я не была к нему готова, — волновалась Наташа. — Даже платье не успела надеть!

В одном из торговых центров паре предстояло пройти несколько испытаний за ограниченное количество времени: подобрать одежду для свидания, а также позаботиться о совместном времяпровождении. Но делали это Макс и Наташа порознь. Задачей каждого было оперативно принимать решения, которые потом отразились на дальнейшем вечере.

Наташа и Макс

Выбор девушки откровенно удивил Холостяка — она появилась перед ним не в вечернем наряде, а в… парашютном костюме.

- Ты классно выглядишь! — сказал Макс.

Пара устроила романтический ужин на полу при свечах.

Макс рассказал, что его отец был авиадиспетчером и ему передалась любовь к полетам по наследству. Папа Наташи служил в десантных войсках, а сама девушка несколько раз прыгала с парашютом.

Читайте также: Холостяк очень обаятельный, и девушки сразу пустили в ход все свои чары, — Григорий Решетник

- Я люблю спонтанность, — рассказал Холостяк.

В то время, когда Макс и Наташа были на свидании, Григорий Решетник предложил девушкам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница по очереди тянула бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминала случаи в своих отношениях, когда переживала это ощущение.

— Я люблю такие игры — это возможность узнать лучше других,— честно призналась Дана.

Юля рассказала о своих прошлых отношениях с мужчиной, который был старше ее на 20 лет. Аня призналась, что бывший молодой человек ее бил.

— Я боялась за свою жизнь,— рассказала девушка. — Но, когда любишь, прощаешь все. Я оправдывала его. Мне зашивали голову, у меня были побои по всему телу. Я не знала, у кого просить помощи.

Откровенность холостячки всех ошеломила!

Свидание Макса и Наташи закончилось медленным танцем и вручением розы.

— Спасибо за встречу,— сказал Макс, отдавая девушке цветок. — Первый раз я ужинаю на полу с девушкой в парашютном костюме.

Накануне церемонии роз, Григорий передал Максу стих, написанный Даной. Девушка — единственная, кто еще не общался с Холостяком.

- Мои стихи — это эротические фантазии, — призналась Дана. — Я готова к самым неожиданным сексуальным экспериментам.

Дана

Каждая из участниц записала для Максима приветствие, признаваясь в своих желаниях.

- Церемония роз — тяжелый выбор, — сказал Максим. — Не хочется никого обидеть.

Холостяк пригласил прогуляться Дану, для которой у него был сюрприз. Макс приготовил телескоп, чтобы вместе смотреть на звезды.

- Хочу найти своего человека и начать новый этап своей жизни, — признался Максим.

Следующими на разговор Макс пригласил Аню, Лену и Вику.

- Мне понравилась ваша настойчивость в видеообращениях, — сказал девушкам Макс. — Вы все хотели со мной пообщаться.

- Я бы хотела поехать с тобой в ресторан быстрого питания, — неожиданно сказала Аня.

Макс пригласил на индивидуальную беседу и Лею, но участница так и не смогла заинтересовать Холостяка.

- Девушка уделяет слишком много внимания своей внешности, — прокомментировал уход Леи Макс.

Первой на церемонии роз цветок получила Дана. После разговора с Леной, Макс отпустил ее с проекта. Ему было не понятно, почему девушка так и не воспользовалась ключом от его квартиры.

- Мне кажется, ты просто не заинтересована, — сказал Макс.

- Мне кажется, Макс — самый лучший из всех десяти Холостяков проекта, — признала Лена и передала ключ от квартиры Макса Дане.

- Церемония роз — один из самых сложных эпизодов проекта, — признался «ФАКТАМ» Григорий Решетник. — Обычно перед ней волнуются не только участницы и Холостяк, но и вся съемочная группа. И чем ближе проект к финалу, тем напряженнее становится этот момент. Я рассказал все это Максу, так что, думаю, дальше с волнением ему будет справляться немного легче.

Участие в проекте продолжили тринадцать девушек.

В интервью «ФАКТАМ» 24-летняя Алина Ляшук откровенно призналась, зачем пришла на проект «Холостяк» и поделилась своими впечатлениями от Макса.

Фото СТБ

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