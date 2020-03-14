Эротические стихи и книга желаний: яркие моменты второго выпуска «Холостяка-10»

Шоу-бизнес

Во втором выпуске десятого проекта «Холостяк» (СТБ) за сердце главного героя продолжили сражаться 16 девушек. Именно их выбрал Макс Михайлюк на первой вечеринке. Известно, что Холостяк юбилейного сезона — пилот, владелец летной школы в Майями. Макс увлекается тайским боксом и любит быструю езду.

- Хочу, чтобы моя избранница вела активный образ жизни, — сказал он.

На время проекта все его участницы разместились в большом особняке под Киевом. Первым, кто их там навестил, стал ведущий реалити — Григорий Решетник. Восемь девушек, которые еще не общались с Максом, сразу же отправились к нему на встречу.

- Не знаю, как можно понравиться мужчине, если рядом с ним будут восемь «курочек», — удивлялась владелица модельного агентства и поэтесса Дана.

- Думаю, кто-то один из нас не вернется с этой встречи, — предположила Настя.

Первое групповое свидание Макс устроил на картинге.

- Люблю скорость и, думаю, девушкам это тоже понравится, — сказал Холостяк.

- Вас ждут соревнования, — раскрыл тайну Григорий. — Каждая будет в паре с Холостяком.

Но перед стартом ведущий предложил девушкам написать в «чековой книжке» свои самые сокровенные желания, которые исполнятся лишь для той, которая проедет быстрее всех.

Появление Макса вызвало ажиотаж среди участниц. Многих интересовало, что находилось в коробке, которая досталась Лене в подарок от Холостяка. Оказалось, что в ней были ключи от киевской квартиры Макса.

— Чтобы ты могла прийти ко мне, если тебе это будет необходимо,— сказал Холостяк.

По правилам соревнований оказалось, что Макс будет сидеть за рулем картинга с завязанными глазами. А управлять его движениями будет девушка.

- Это было очень весело, — сказала Алина после поездки и предложила Максу пообщаться наедине.

Алина рассказала, что у нее три высших образования и она работает на самом большом текстильном предприятии Украины.

- Я думал, ты — профессиональная певица, — сказал Холостяк, намекая на ее подарок — песню на первой вечеринке.

- Мне просто нравится музыка, — призналась Алина и, расплакавшись, рассказала, что два года назад на тротуаре ее сбила машина.

- Но прошло два года, и я сижу здесь, — воспряла духом девушка. — Все теперь позади.

- Алина показалась мне очень эмоциональной и честной, — поделился впечатлением Макс.

- Мое первое впечатление от Макса не оказалось ошибочным, — призналась «ФАКТАМ» Алина. — У него очень добрая и располагающая улыбка, с ним легко говорить даже на самые сокровенные темы. Знаете, кто-то из девушек говорил, что я слишком молодо выгляжу. Но, на самом деле, я многое уже пережила и сейчас готова к тому, чтобы начать свою историю с «чистого листа».

Решилась пригласить Холостяка на откровенный разговор и Кристина. Девушка сказала, что недавно вернулась из Греции, где работала воспитателем.

- После нашей встречи мне хочется узнавать Макса все больше, — призналась она.

Лучшей в соревнованиях на картинге стала Лена, которая и получила «чековую книгу» желаний.

Макс пригласил девушку на откровенный разговор.

- Хочу, чтобы обо мне заботились, не люблю командовать мужчинами, — призналась Лена.

- У нас не было с тобой взаимодействия, — решил Холостяк. — Не стоит терять время.

- Как скажешь, — лишь ответила она.

После возвращения к оставшимся девушкам Макс отдал первую розу второго эфира Кристине. Участницы сразу отметили, что Холостяк к ней не равнодушен.

Девочки в доме удивились, увидев в руках Кристины розу.

— Тихони и доходят до финала,— отметила Лея.

На первое индивидуальное свидание Макс пригласил Наташу. Во время этой встречи у пары появилась возможность узнать друг о друге значительно больше. Правда, для этого им пришлось пройти ряд испытаний.

— С помощью Гриши я подготовил максимально спонтанное свидание,— сказал Холостяк.

- Я не была к нему готова, — волновалась Наташа. — Даже платье не успела надеть!

В одном из торговых центров паре предстояло пройти несколько испытаний за ограниченное количество времени: подобрать одежду для свидания, а также позаботиться о совместном времяпровождении. Но делали это Макс и Наташа порознь. Задачей каждого было оперативно принимать решения, которые потом отразились на дальнейшем вечере.

Наташа и Макс

Выбор девушки откровенно удивил Холостяка — она появилась перед ним не в вечернем наряде, а в… парашютном костюме.

- Ты классно выглядишь! — сказал Макс.

Пара устроила романтический ужин на полу при свечах.

Макс рассказал, что его отец был авиадиспетчером и ему передалась любовь к полетам по наследству. Папа Наташи служил в десантных войсках, а сама девушка несколько раз прыгала с парашютом.

- Я люблю спонтанность, — рассказал Холостяк.

В то время, когда Макс и Наташа были на свидании, Григорий Решетник предложил девушкам погрузиться в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница по очереди тянула бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминала случаи в своих отношениях, когда переживала это ощущение.

— Я люблю такие игры — это возможность узнать лучше других,— честно призналась Дана.

Юля рассказала о своих прошлых отношениях с мужчиной, который был старше ее на 20 лет. Аня призналась, что бывший молодой человек ее бил.

— Я боялась за свою жизнь,— рассказала девушка. — Но, когда любишь, прощаешь все. Я оправдывала его. Мне зашивали голову, у меня были побои по всему телу. Я не знала, у кого просить помощи.

Откровенность холостячки всех ошеломила!

Свидание Макса и Наташи закончилось медленным танцем и вручением розы.

— Спасибо за встречу,— сказал Макс, отдавая девушке цветок. — Первый раз я ужинаю на полу с девушкой в парашютном костюме.

Накануне церемонии роз, Григорий передал Максу стих, написанный Даной. Девушка — единственная, кто еще не общался с Холостяком.

- Мои стихи — это эротические фантазии, — призналась Дана. — Я готова к самым неожиданным сексуальным экспериментам.

Дана

Каждая из участниц записала для Максима приветствие, признаваясь в своих желаниях.

- Церемония роз — тяжелый выбор, — сказал Максим. — Не хочется никого обидеть.

Холостяк пригласил прогуляться Дану, для которой у него был сюрприз. Макс приготовил телескоп, чтобы вместе смотреть на звезды.

- Хочу найти своего человека и начать новый этап своей жизни, — признался Максим.

Следующими на разговор Макс пригласил Аню, Лену и Вику.

- Мне понравилась ваша настойчивость в видеообращениях, — сказал девушкам Макс. — Вы все хотели со мной пообщаться.

- Я бы хотела поехать с тобой в ресторан быстрого питания, — неожиданно сказала Аня.

Макс пригласил на индивидуальную беседу и Лею, но участница так и не смогла заинтересовать Холостяка.

- Девушка уделяет слишком много внимания своей внешности, — прокомментировал уход Леи Макс.

Первой на церемонии роз цветок получила Дана. После разговора с Леной, Макс отпустил ее с проекта. Ему было не понятно, почему девушка так и не воспользовалась ключом от его квартиры.

- Мне кажется, ты просто не заинтересована, — сказал Макс.

- Мне кажется, Макс — самый лучший из всех десяти Холостяков проекта, — признала Лена и передала ключ от квартиры Макса Дане.

- Церемония роз — один из самых сложных эпизодов проекта, — признался «ФАКТАМ» Григорий Решетник. — Обычно перед ней волнуются не только участницы и Холостяк, но и вся съемочная группа. И чем ближе проект к финалу, тем напряженнее становится этот момент. Я рассказал все это Максу, так что, думаю, дальше с волнением ему будет справляться немного легче.

Участие в проекте продолжили тринадцать девушек.

В интервью «ФАКТАМ» 24-летняя Алина Ляшук откровенно призналась, зачем пришла на проект «Холостяк» и поделилась своими впечатлениями от Макса.

Фото СТБ

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