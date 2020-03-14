Европейские отели возвращают украинским туристам внесенную предоплату: кому не повезет

Украина

Пандемия коронавируса ударила по отрасли туризма. Наша соотечественница Виктория, давно работающая в польской туристической компании, которая занимается приемом украинцев в Европе, едва нашла время, чтобы ответить на интересующие «ФАКТЫ» вопросы по этому поводу. Говорит, фактически круглосуточно занимается аннуляцией туров.

- Ситуация меняется несколько раз на день, — объясняет Анна. — Сегодня (мы разговаривали 13 марта -Авт.) вечерний выпуск новостей начался с сообщения о том, что Польша не будет закрывать своих границ для въезда иностранных граждан. Но спустя несколько минут новости прервались для срочного сообщения. В прямом эфире появился премьер-министр Матеуш Моравецкий и заявил, что с 24:00 14 марта границы государства закрываются на въезд иностранцев. Пока на десять дней. Дай Бог, группа, которая формировалась львовским туроператором, и которая возвращается в субботу из Парижа, успеет к этому времени въехать на территорию Польши.

Но этого следовало ожидать. Сначала полностью «самоизолировалась» Италия, потом об этом заявили Чехия, Словакия, Украина. А в австрийском Тироле даже гостиницы сегодня закрыли. То есть размещать туристов негде. 25 марта туда должна была отправиться сборная группа со стран СНГ. Хотя Австрия долгое время заверяла нас, что он безопасна для путешествий.

У меня было оформлено восемьдесят групп. Пять из них держались до последнего, надеялись все-таки увидеть Европу. Но и они вынуждены были, в конце концов, аннулировать свои заявки.

— Сколько дней уже длится эта нервозность?

- Откровенно сказать, я немного потерялась в датах. Но это длится уже третью неделю. Сначала украинцы начали аннулировать поездки в Италию. Хотя наши итальянские партнеры нас успокаивали: «Здесь все нормально, карантин действует лишь на севере, скоро все закончиться, и ваши туристы смогут использовать проплаченные деньги за отели позже». А потом начали без разговоров возвращать сделанные ранее предоплаты за группы.

— То есть туристы ничего не теряют?

- Не могу судить о других польских компаниях, но наша, как говорится, на войне не наживается. Менеджмент гостиниц в Польше, Италии, Франции, Нидерландах с пониманием относится к этой форс-мажорной ситуации и возвращает деньги. Они говорят: «Пандемия закончится, и если мы сейчас не вернем вам деньги, вы нам потом не дадите клиентов». Хотя некоторые оговаривают, что сделают возврат на протяжении 30 календарных дней. Ведь любое предприятие живет с оборота, то есть вкладывает доход в собственное развитие. И чем больше гостиничная сеть, тем она дольше может задерживать возврат, поскольку деньги клиентов использует на обновление своего хозяйства, на покупку новых отелей.

Проблемы возникают только с Германией. Там отвечают: «Мы ничего не знаем, это не наша вина, мы работаем по своим законам, предоплату возвращать не будем». Пока нам вернули деньги всего лишь десять процентов отелей, где должны были размещаться украинские туристы.

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— Это большие суммы?

— В некоторых случаях 30 процентов стоимости проживания, а в некоторых и все сто. Все зависит от отеля.

- Но украинские туристические компании, насколько я знаю, весьма неохотно компенсируют стоимость заранее купленных путевок.

- Пока они переносят туры на неопределенное будущее.

- Кто ваши клиенты, которым не повезло увидеть Европу?

- Большинство аннуляций приходится на детские группы. Впереди ведь были весенние каникулы… Заказы-то делались в начале года.

Знаете, в последнее время люди со всего мира много путешествовали по Европе. Туристов было так много, что большинство отелей значительно подняли цены…

- У вас есть предположения, когда все возобновится?

- Этого сейчас никто не скажет. Два-три месяца простоя туризм может выдержать, но если пандемия будет бушевать полгода или больше, отрасль рухнет: отели закроются, перевозчики обанкротятся, люди обнищают. Это ведь не просто крах одной отрасли, а всей мировой экономики.

Подробно о том, как мировой кризис из-за коронавируса отразиться на Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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