14 марта 2020

Глядя на эту прекрасную фигуру молодого человека, играющего на скрипке, кто-нибудь может подумать о том, что речь сегодня пойдет о знаменитом музыканте. И отчасти не ошибется. Ибо речь пойдет действительно о знаменитом — только не музыканте, а ученом. Кстати, родившимся именно в этот день — 14 марта 1879 года. И знаменитым ученым он стал во многом благодаря игре на скрипке, так как она помогала ему найти окончательное решение гениальных открытий, которые могли месяцами вертеться у него в голове, но только игра на скрипке словно раскладывала все по полочкам, позволяя сформулировать суть открытия.

Альберт Эйнштейн происходил из бедной еврейской семьи, проживавшей в маленьком городке Ульме недалеко от Мюнхена. Больших надежд на сына родители не возлагали. Мать вообще подозревала у ребенка, родившегося с непропорционально большой головой, врожденное уродство. Да и в начальной школе многие учителя сомневались в его умственной полноценности. Но, пообещав родителям самостоятельно подготовиться и поступить в престижный Политехникум в Цюрихе, он — всем на удивление — слово свое сдержал.

Так было почти всегда. Оставляя свою первую жену с двумя детьми в том же Цюрихе и собираясь переезжать в Америку, он заявил, что как только получит Нобелевскую премию, все деньги отдаст ей на содержание семьи. И в этом случае все получилось ровно так, как и планировал Эйнштейн. Нобелевскую премию по физике — за открытие законов фотоэффекта он получил в 1921 году и всю денежную сумму (32 тысячи долларов — огромные по тем временам деньги), как и обещал, передал первой жене и двум сыновьям, один из которых страдал слабоумием и жизнь свою закончил в психиатрической больнице.

Альберт Эйнштейн был настолько же странным, насколько и гениальным. Он, например, жутко не любил заниматься спортом. Он вообще заявлял: ''Когда я прихожу с работы, то не хочу делать ничего, кроме работы ума''. Он был пожизненным членом клуба Монреальских курильщиков трубок, частенько подчеркивая, что только курительная трубка ''способствует спокойно и объективно судить о делах человеческих''. А однажды он признался: ''Когда я был молодым, я узнал, что большой палец всегда заканчивается дыркой в носке. С тех пор я перестал носить носки''.

Чтобы поменьше зависеть от общепринятых мнений, Эйнштейн часто замыкался в одиночестве. Это вообще было его привычкой с самого детства. Он даже разговаривать начал в 7 лет, не желая до того времени ни с кем общаться. Он постоянно придумывал для себя уютные миры и противопоставлял их обыденной реальности. ''Если сточные воды жизни подбираются к ступеням вашего храма, закройте дверь и улыбнитесь… Не поддавайтесь злобе, оставайтесь в храме по-прежнему святым''. Он любил следовать этому своему выбору.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.