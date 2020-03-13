- 10:48 «Нашу страну сливают»: Сенцов жестко высказался о договоренностях в Минске
- 10:40 Сотрудники ООН переходят на удаленную работу из-за коронавируса
- 10:27 В Украине впервые заподозрили коронавирус у детей
- 10:12 В Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину
- 10:02 Как сделать антисептик в домашних условиях: ВОЗ дала рецепт
- 09:59 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция гонок преследования Кубка мира
- 09:59 Доллар продолжит стремительный рост: озвучен прогноз на новую неделю
- 09:34 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.14 марта 2020
- 09:27 Россию заподозрили в махинациях со статистикой о зараженных коронавирусом
- 09:19 Родительская суббота 14 марта: что можно и чего нельзя делать в этот день
- 09:13 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ
- 09:11 «Коллекторы разослали мои фотографии ученикам и написали, что я предлагаю интим-услуги»
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Скульптор: Vicente Martínez
Размер: 31×67cm
Лимитированная серия 1200 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Глядя на эту прекрасную фигуру молодого человека, играющего на скрипке, кто-нибудь может подумать о том, что речь сегодня пойдет о знаменитом музыканте. И отчасти не ошибется. Ибо речь пойдет действительно о знаменитом — только не музыканте, а ученом. Кстати, родившимся именно в этот день — 14 марта 1879 года. И знаменитым ученым он стал во многом благодаря игре на скрипке, так как она помогала ему найти окончательное решение гениальных открытий, которые могли месяцами вертеться у него в голове, но только игра на скрипке словно раскладывала все по полочкам, позволяя сформулировать суть открытия.
Альберт Эйнштейн происходил из бедной еврейской семьи, проживавшей в маленьком городке Ульме недалеко от Мюнхена. Больших надежд на сына родители не возлагали. Мать вообще подозревала у ребенка, родившегося с непропорционально большой головой, врожденное уродство. Да и в начальной школе многие учителя сомневались в его умственной полноценности. Но, пообещав родителям самостоятельно подготовиться и поступить в престижный Политехникум в Цюрихе, он — всем на удивление — слово свое сдержал.
Так было почти всегда. Оставляя свою первую жену с двумя детьми в том же Цюрихе и собираясь переезжать в Америку, он заявил, что как только получит Нобелевскую премию, все деньги отдаст ей на содержание семьи. И в этом случае все получилось ровно так, как и планировал Эйнштейн. Нобелевскую премию по физике — за открытие законов фотоэффекта он получил в 1921 году и всю денежную сумму (32 тысячи долларов — огромные по тем временам деньги), как и обещал, передал первой жене и двум сыновьям, один из которых страдал слабоумием и жизнь свою закончил в психиатрической больнице.
Альберт Эйнштейн был настолько же странным, насколько и гениальным. Он, например, жутко не любил заниматься спортом. Он вообще заявлял: ''Когда я прихожу с работы, то не хочу делать ничего, кроме работы ума''. Он был пожизненным членом клуба Монреальских курильщиков трубок, частенько подчеркивая, что только курительная трубка ''способствует спокойно и объективно судить о делах человеческих''. А однажды он признался: ''Когда я был молодым, я узнал, что большой палец всегда заканчивается дыркой в носке. С тех пор я перестал носить носки''.
Чтобы поменьше зависеть от общепринятых мнений, Эйнштейн часто замыкался в одиночестве. Это вообще было его привычкой с самого детства. Он даже разговаривать начал в 7 лет, не желая до того времени ни с кем общаться. Он постоянно придумывал для себя уютные миры и противопоставлял их обыденной реальности. ''Если сточные воды жизни подбираются к ступеням вашего храма, закройте дверь и улыбнитесь… Не поддавайтесь злобе, оставайтесь в храме по-прежнему святым''. Он любил следовать этому своему выбору.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...