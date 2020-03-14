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Спорт

Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция гонок преследования Кубка мира

9:59 14 марта 2020 67
Валя Семеренко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 14 марта, в финском Контиолахти в рамках завершающего этапа Кубка мира (отметим, что заключительным должен был стать этап в норвежском Холменколлене 20—22 марта, но он был отменен из-за коронавируса) пройдут гонки преследования.

У мужчин 12,5 км в числе 60 участников будут преодолевать три украинца. У Дмитрия Пидручного 19-я стартовая позиция (отставание от лидера — 1:14 сек.), Артема Примы — 22-я (+1:19 сек.), Руслана Ткаленко — 58-я (+2:23 сек.).

Примечательно, что эта гонка станет последней в карьере легендарного француз Мартена Фуркада. «Спасибо за путешествие. Время прощаться», — написал пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете на своей странице в Twitter.

У женщин на дистанцию 10 км выйдут пять украинок. Валя Семеренко (на фото) будет соревноваться с 14-й стартовой позиции (+1:04 сек.), Вита Семеренко — 30-й (+1:43 сек.), Анастасия Меркушина — 32-й (+1:45 сек.), Юлия Джима — 53-й (+2:13 сек.) и Елена Пидгрушная — 57-й (+2:23 сек.).

В прямой трансляции следите за мужской (начало — в 14:45) и женской (16:45) гонками преследования на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса организаторы приняли решение досрочно завершить этап в Контиолахти и не проводить смешанные эстафеты, запланированные воскресенье, 15 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Валя Семеренко финишировала в топ-15 женского спринта в Контиолахти.

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