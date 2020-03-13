Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция женского спринта Кубка мира

Спорт

В пятницу, 13 марта, в финском Контиолахти женской спринтерской гонкой на 7,5 км продолжится заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону.

На дистанцию с двумя огневыми рубежами в числе 97 участниц выйдут и пять украинок. Юлия Джима будет соревноваться под 25-м стартовым номером, Анастасия Меркушина — под 51-м, Вита Семеренко — под 70-м, Елена Пидгрушная (на фото) — под 79-м и Валя Семеренко — под 89-м.

В прямой трансляции за гонкой следите (начало — в 16:30) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Елена Пидручная располагается на 24-м месте, Юлия Джима — на 32-м, Валя Семеренко — на 36-м, Вита Семеренко — на 39-м, Анастасия Меркушина — на 53-м и Дарья Блашко — на 56-м. Тройку лидеров в борьбе за Большой хрустальный глобус составляют итальянка Доротея Вирер, норвежка Тирил Экхофф и шведка Ханна Эберг.

В субботу, 14 марта, этап Кубка мира в Контиолахти продолжится мужской (начало — в 14:45) и женской (16:45) гонками преследования.

Отметим, что завершающий этап Кубка мира, согласно календарю, должен был пройти в норвежском Холменколлене с 20 по 22 марта, но был отменен организаторами из-за активно распространяющегося в мире коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный завершил спринтерскую гонку в Контиолахти в топ-20.

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