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Происшествия

В Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину (фото)

10:12 14 марта 2020 404
машина
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В пятницу, 13 марта, около 19:00, в Николаеве на улице Озерной водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ранее в Житомирской области в страшном ДТП погибла женщина с детьми.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следователи отдела задержали 25-летнюю водителя Mitsubishi. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Задержанная

По информации издания «Преступности.НЕТ» из окружения погибшей девушки, она была беременна. Что касается задержанной, то это Ольга Л., фотомодель и мастер спорта по прыжкам в высоту.

Издание «Новости-N» сообщает, что когда полицейские попросили водителя показать права, она заявила, что удостоверения при себе у нее нет. Позже Ольга призналась, что его нет вообще, поскольку она его никогда не получала. Автомобиль же принадлежит ее молодому человеку.

А утром пятницы 13-го на ул. Адмиральской в Николаеве автомобиль Honda CR-V под управлением местной жительницы врезался в забор музея судостроения и флота.

Девушка-водитель двигалась по улице Адмиральской. Возле здания музея судостроения и флота она по каким-то причинам не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, заехала на газон и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах автомобиль Chery столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла беременная женщина.

Фото Новости-N и ГУНП в Николаевской области

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