- 10:48 «Нашу страну сливают»: Сенцов жестко высказался о договоренностях в Минске
- 10:40 Сотрудники ООН переходят на удаленную работу из-за коронавируса
- 10:27 В Украине впервые заподозрили коронавирус у детей
- 10:12 В Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину
- 10:02 Как сделать антисептик в домашних условиях: ВОЗ дала рецепт
- 09:59 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция гонок преследования Кубка мира
- 09:59 Доллар продолжит стремительный рост: озвучен прогноз на новую неделю
- 09:34 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.14 марта 2020
- 09:27 Россию заподозрили в махинациях со статистикой о зараженных коронавирусом
- 09:19 Родительская суббота 14 марта: что можно и чего нельзя делать в этот день
- 09:13 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ
- 09:11 «Коллекторы разослали мои фотографии ученикам и написали, что я предлагаю интим-услуги»
В Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину (фото)
В пятницу, 13 марта, около 19:00, в Николаеве на улице Озерной водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ранее в Житомирской области в страшном ДТП погибла женщина с детьми.
В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следователи отдела задержали 25-летнюю водителя Mitsubishi. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
По информации издания «Преступности.НЕТ» из окружения погибшей девушки, она была беременна. Что касается задержанной, то это Ольга Л., фотомодель и мастер спорта по прыжкам в высоту.
Издание «Новости-N» сообщает, что когда полицейские попросили водителя показать права, она заявила, что удостоверения при себе у нее нет. Позже Ольга призналась, что его нет вообще, поскольку она его никогда не получала. Автомобиль же принадлежит ее молодому человеку.
А утром пятницы 13-го на ул. Адмиральской в Николаеве автомобиль Honda CR-V под управлением местной жительницы врезался в забор музея судостроения и флота.
Девушка-водитель двигалась по улице Адмиральской. Возле здания музея судостроения и флота она по каким-то причинам не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, заехала на газон и врезалась в металлическое ограждение.
В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах автомобиль Chery столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла беременная женщина.
Фото Новости-N и ГУНП в Николаевской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...