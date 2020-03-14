Емец призвал уделить больше внимания и заботы пожилым людям из-за коронавируса

Украина

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец призвал украинцев уделить больше внимания пожилым родителям. Об этом говорится в сообщении относительно уточнения по уязвимости пенсионеров к коронавирусу, опубликованном на сайте министерства.

«Сегодня во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации обсудили много важных вопросов, среди которых продолжение медреформы и ситуация вокруг распространения коронавируса в Украине. Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста», — сказал Емец.



По словам министра здравоохранения, согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, именно пожилые люди имеют едва ли не самый высокий риск заражения коронавирусом.



«Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски. Я также призываю всех граждан в этот период быть особенно сознательными: пожилые родители сейчас больше нуждаются во внимании и заботе. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина», — подчеркнул Илья Емец.

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