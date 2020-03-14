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Происшествия

Не хотел отдавать долг: под Днепром мужчина устроил зверскую расправу над кредитором (фото)

12:35 14 марта 2020 521
стрелок
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Новомосковске Днепропетровской области расследуют дерзкое убийство. Главный подозреваемый — местный житель, взявший в долг 27 тысяч долларов. Полагают, что мотивы для убийства были связаны с задолженностью: понимая, что не сможет вернуть крупную сумму, мужчина решил избавиться от кредитора.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, из показаний подозреваемого и свидетелей вырисовывается следующая картина. Двое мужчин утром 11 марта пришли к должнику напомнить про обязательства. Тот пригласил гостей в дом, налил выпить. В какой-то момент хозяин дома достал охотничье ружье и выстрелил в одного из визитеров. Раненый скончался в больнице.

Подозреваемый задержан и в ближайшие два месяца останется под стражей. За убийство гражданину грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, «ФАКТЫ» неоднократно рассказывали истории украинцев, попавшихся на обещания «легких и быстрых кредитов», и о последовавшем терроре со стороны коллекторов. Сфера таких кредитов, несмотря на принятые законы, остается слабо контролируемой.

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Не хотел отдавать долг: под Днепром мужчина устроил зверскую расправу над кредитором (фото)

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