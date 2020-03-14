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Танцевал на машине полицейских: в Сумах парень поплатился за дерзкую выходку (видео)
В Сумах юноша попытался присоединиться к популярному флешмобу с танцами на крыше машины. Для зрелищности танцплощадкой был выбран служебный автомобиль полиции. Молодой хулиган не учел, что полицейские будут его искать и добьются наказания.
Компанию подростков вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. События происходили на парковке возле торгового центра, и камер там было достаточно. Работал и видеорегистратор в салоне служебного авто.
Записи показали, что активных хулиганов было не менее трех. Один танцевал на крыше, второй лежал на капоте, третий снимал весь процесс на видео. Подростки повредили и испачкали машину, а потом разошлись по своим делам.
«Танцора» уже нашли и начали расследование. Хулиганская выходка может стоить подростку пяти лет ограничения свободы.
Напомним, ранее в Ровно хулиган ради лайков в соцсетях устроил пробежку по автомобилю патрульной полиции. А в Киеве поймали «бегуна», забравшегося на крышу служебного автомобиля.
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