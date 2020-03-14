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Путин сделал еще один шаг к обнулению президентских сроков

14:58 14 марта 2020 124
Путин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В России еще на шаг приблизились к тому, чтобы обнулить президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность снова участвовать в выборах после 2024 года. Закон о поправках в Конституцию РФ, вводящий новые принципы участия в выборах, сначала был принят парламентом, а 14 марта получил и подпись президента.

Следующий этап на пути окончательного утверждения поправок — это решение Конституционного суда РФ. Туда на рассмотрение уже направлен принятый документ. Если КС не найдет нарушений, то поправки будут вынесены на общероссийское голосование 22 апреля.

Для того, чтобы поправки в Конституцию вступили в силу, 22 апреля их должно поддержать простое большинство (50% плюс один голос) участников голосования.

Напомним, в России не сомневаются, что Путин затеял изменения в Конституцию, чтобы остаться при власти. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что его руководитель еще не решил, пойдет ли на выборы после 2024 года.

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