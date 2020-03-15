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Украинские туристы застряли в Египте из-за карантина в отелях
Украинских туристов отправили на карантин в Египте, так как в их отелях есть подозрение на заражение коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Один отель находится в Шарм-эль-Шейхе, а другой — в Хургаде. В ведомстве не уточнили, сколько украинских туристов будут находиться на карантине.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой. На время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали.
«Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД», — сообщили в министерстве.
Как писали «ФАКТЫ», смертельный коронавирус COVID-19 зафиксировали в Египте около месяца назад.
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