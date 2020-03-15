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Россия прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за коронавируса

10:48 15 марта 2020 208
РЖД
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Компания «Российские железные дороги» с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили на сайте компании.

Отмена поездов временная, однако о дате возобновления движения не сообщается. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.
Также Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский политолог Валерий Соловей высказал мнение, что в РФ умышленно скрывают истинное число заразившихся коронавирусом. По его мнению, заболевших намного больше официально признанных 45 человек. Также Соловей считает, что вопреки официальной статистике есть и смертельные случаи от коронавируса.

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