Россия прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за коронавируса

Мир

Компания «Российские железные дороги» с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили на сайте компании.

Отмена поездов временная, однако о дате возобновления движения не сообщается. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Также Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский политолог Валерий Соловей высказал мнение, что в РФ умышленно скрывают истинное число заразившихся коронавирусом. По его мнению, заболевших намного больше официально признанных 45 человек. Также Соловей считает, что вопреки официальной статистике есть и смертельные случаи от коронавируса.

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