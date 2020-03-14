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Россию заподозрили в махинациях со статистикой о зараженных коронавирусом
Известный российский политолог Валерий Соловей считает, что в РФ умышленно скрывают истинное число заразившихся коронавирусом. По мнению эксперта, заболевших намного больше официально признанных 45 человек. Также Соловей считает, что вопреки официальной статистике есть и смертельные случаи от коронавируса.
«Подлинная ситуация с распространением вируса в России скоро станет трагичной. Число заболевших скрывается, умершим (их немало) указывается иная причина смерти», — предупреждает Соловей.
Эксперт уверен, что заболевшие просто остаются вне поля зрения официальной медицины: «Дело не только в привычной лжи отечественной власти. Разваленная российская медицина бессильна перед надвигающейся катастрофой».
Напомним, по официальным данным коронавирусом в России заболели 45 человек, причем восемь пациентов уже считаются выздоровевшими и выписаны из медучреждений.
Российские пенсионерки предложили бороться с вирусом с помощью ритуала «обкуривания». А пророссийские боты пытались разгонять в соцсетях тезис, что коронавирус — специально придуманное биологическое оружие против Китая.
Фото euro.who.int
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