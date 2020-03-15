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Украина ограничивает пропуск через КПВВ на Донбассе: правозащитники недовольны
С 16 марта до 3 апреля 2020 года в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения на Донбассе вводятся ограничения в пересечении пунктов в обоих направлениях. Исключение делается только для граждан, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории и которые возвращаются на эту территорию.
Ограничения введены согласно приказу командующего Объединенными силами с целью противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщается на интернет-порталах Донецкой и Луганской государственных администраций.
Отметим, поскольку в ОРДЛО введены «ответные меры», это означает, что сообщение между мирной и оккупированной территориями Донбасса на этот период будет сведено на нет.
Правозащитные организации, такие, как Центр прав человека ZMINA, Офис по разработке гуманитарной политики Украины, Благотворительный Фонд «Право на защиту» и другие, назвали данное решение украинских властей дискриминационным: «Мы считаем, что введение полного запрета на пересечение КПВВ с временно оккупированными территориями для граждан Украины, которые не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, является опасным решением, которое влечет за собой риски для жизни и здоровья граждан Украины, проживающих в оккупации, и противоречит политике реинтеграции», — говорится в обращении.
Тем временем люди, пересекающие линию разграничения, отмечают, что принятые меры не являются панацеей.
«Ситуация сегодня. Ехали в автобусе «Москва — Луганск». На таможне РФ выяснилось, что двоих человек, которые приехали из Италии (по загранпаспорту) таможенник (сотрудник российской таможни на неконтролируемом Украиной участке границы с РФ. — Авт.) просто спросил: «Как самочувствие». И все. Температуру никто не измерял, просто на слово поверил и пропустил. Когда проходили таможню «ЛНР», эти люди просто достали внутренние паспорта Украины. И все. Вот так у нас готовы что с одной, что с другой стороны.
«Так и есть… По три паспорта у всех…», — комментирует его пост другой пользователь.
Между тем в ожидании закрытия КПВВ уже вчера, 14 марта, на блокпостах на линии разграничения наблюдались большие очереди на выезд на мирную территорию.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса Украина готовится изменить требования об обязательном периодическом подтверждении статуса перемещенного лица.
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