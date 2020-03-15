«Шахтер» в день рождения Кривцова проиграл «Заре»: видеообзор матча премьер-лиги

Спорт

В воскресенье, 15 марта, поединком при пустых трибунах на запорожской «Славутич Арене» продолжилась программа 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 23-й тур

15 марта

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 1:0 (Михайличенко, 84). Молодежные составы — 1:2.

«Заря»: Махарадзе, Вернидуб, Леднев (Цвек, 46), Тымчик, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49), Михайличенко, Иванисеня, Чеберко, Юрченко, Кабаев (Перович, 88).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Патрик (Сикан, 87), Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 67), Мораес.

14 марта

«Александрия» — «Колос» (Коваливка) — 4:2 (Гречишкин, 45+1, Грицук, 54, с пенальти, Ковалец, 64, Задерака, 90 — Сорокин, 35, Лысенко, 80).

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 2:0 (Хобленко, 64, с пенальти, Супряга, 89).

«Львов» — «Карпаты» (Львов) — 1:1 (Яковелли, 50 — Братков, 27, в свои ворота). На 87-й минуте Назарина («Карпаты»), а на 89-й Татарков («Львов») не реализовали пенальти. На 87-й минуте удален Г. Пасич («Карпаты»).

«Шахтер» после гостевой победы в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы над «Вольфсбургом» — 2:1 (ответная встреча, как и остальные еврокубковые матчи, отменена) прилетел на игру в Запорожье прямо из Германии. К сожалению для болельщиков горняков, в матче с «Зарей» не смогли принять участие полузащитник Степаненко, перенесший операцию в Лондоне, травмированные Исмаили и голкипер Шевченко, а также дисквалифицированный Маркос Антонио. При этом с капитанской повязкой чемпиона на игру вывел Кривцов, которому в день матча исполнилось 29 лет.

Что же касается «Зари», сражающейся в УПЛ за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, то после побед над «Мариуполем» (2:1), «Олимпиком» (1:0) и «Львовом» (2:0) подопечные Виктора Скрипника в прошлом туре оступились на поле «Десны» (0:1) да еще потеряли из-за дисквалификации удаленного с поля Лунева. С другой стороны, после перебора желтых карточек в строй вернулся Тымчик.

Отметим, что ранее в 42 сыгранных «Зарей» и «Шахтером» очных поединках (36 побед у горняков, 1 ничья и 5 выигрышей луганчан, разница мячей — 106:28) соперники ни разу не играли вничью, когда хозяевами поля были луганчане (19 выигрышей у «оранжево-черных», 2 — у «бело-черных»).

В первом тайме, в котором соперники создали по несколько голевых моментов у ворот друг друга (вместо Пятова у «Шахтера» с первых минут играл молодой голкипер Трубин), обошлось без голов. Но «Заря» понесла серьезную потерю: в перерыве Скрипнику пришлось заменить своего лучшего бомбардира Леднева, на ногу которого неумышленно приземлился защитник горняков Хочолава. Более того, в начале второго тайма поле вынужденно покинул еще один футболист «Зари» — Хомченовский.

К чести луганчан, они не только оборонялись, но и смело шли вперед. И на 84-й минуте экс-динамовец Михайличенко после подачи углового шикарным ударом с лета принес «Заре» победу — первую над горняками с декабря 2017 года. Более того, луганчане, прервав серию из пяти поражений подряд в играх с «Шахтером», обошли в турнирной таблице «Динамо».

1:0 Михайличенко (84-я мин.)

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 59 очков (23);

2. «Заря — 46 (23);

3. «Динамо» — 45;

4. «Десна» — 42;

5. «Александрия» — 40 (23);

6. «Колос» — 26 (23);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 28 (23);

8. «Мариуполь» — 25 (23);

9. «Львов» — 21 (23);

10. «Ворскла» — 20;

11. «Олимпик» — 18;

12. «Карпаты» — 14 (23).

В 23-м туре УПЛ 15 марта сыграют также «Динамо» — «Десна» и «Олимпик» — «Ворскла».

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 12 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос, Тайсон (оба — «Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кубке Украины определились полуфинальные пары.

Фото ФК «Шахтер»

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