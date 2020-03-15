Житель Рима Андрей Злотко: "Не понимаю украинцев, которые бегут из Италии домой"

Мир

В Италии, которая сейчас признана один из очагов распространения коронавируса, на данный момент подтверждены 24 тысячи 747 случаев заражения инфекцией Covid-19. Умерли 1 809 человек. После того как по числу заболевших Италия вышла на второе место в мире, власти ввели жесткие карантинные меры — сначала в 15 провинциях, а потом и во всей стране. В стране закрыто абсолютно все — кроме аптек и продуктовых магазинов. Просто так выходить на улицу нельзя. Человек, который выходит из дома, кроме маски и защитных перчаток, должен иметь при себе документы, подтверждающие географию и цель его передвижений. Нарушение карантина грозит тремя месяцами заключения.

В сети появляются фото абсолютно пустых улиц Рима, Венеции и других итальянских городов, чего еще несколько недель назад невозможно было даже представить. Что сейчас происходит в Риме, «ФАКТАМ» рассказал проживающий там украинец Андрей Злотко. «ФАКТЫ» рассказывали историю Андрея в 2014 году. Андрей родом из Волынской области. После школы приехал в Италию, чтобы заработать на жизнь — и в результате стал владельцем крупной пиццерии в центре Рима. А теперь уже сети пиццерий. Андрей с женой и двумя сыновьями живет в Риме. В начале недели его пиццерии, как и все остальные заведения в Италии, закрылись для посетителей.

- Тем не менее, я и многие мои сотрудники ходим на работу, поскольку готовим пиццу на доставку, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Злотко. — Доставка еды разрешена и пользуется спросом. Естественно, мы соблюдаем абсолютно меры предосторожности. Курьеры развозят пиццу в масках и перчатках и, передвигаясь по городу, имеют при себе соответствующие документы. Я выписываю для них бланки, в которых указано, от какой они пиццерии, куда едут и так далее. Это же правило — обязательно иметь при себе такой бланк — распространяется не только на курьеров, а и абсолютно на всех жителей города. Если выходишь из дома, обязательно должен иметь такой документ. Бланк скачиваешь в интернете и самостоятельно заполняешь: пишешь, откуда и куда идешь, с какой целью. На улице тебя могут остановить карабинеры и потребовать показать такой документ.

— А что будет, если его при себе не окажется?



- В лучшем случае штраф в размере 206 евро. А может быть и до трех месяцев тюрьмы. Насколько мне известно, в городе уже было больше сорока случаев ареста. Меры жесткие, но в нынешней ситуации это абсолютно нормально. Само собой, человек должен носить маску.

— Маски можно купить? В Украине они пропали из аптек еще неделю назад. А перекупщики продают их по сумасшедшим ценам…

- Маски есть, хотя их мало. Но их можно без проблем заказать по интернету. Если приедешь в больницу, там тебе сразу на входе дадут маску. Многие, кстати, делают маски самостоятельно. Как говорится, интернет в помощь. Здесь тоже были попытки завышать цены на маски, но полиция за этим следит и сразу такое пресекает. Я тоже общался с человеком, который хотел продавать одноразовые маски по 5 евро за штуку. Это ужасно. Никогда этого не пойму.

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Точно также не понимаю стремления украинцев, которые находятся здесь, немедленно вернуться в Украину. Хотел бы обратиться к ним и попросить: не сходите с ума, не нужно никуда ехать! Это неправильно. Почему в Италии коронавирус распространился с такой скоростью? В первую очередь потому, что студенты, которые учились в северных регионах, тут же начали бежать домой, на юг. Они не думали о том, заразны они или нет, не заразят ли они других людей. Так себя ведут и многие украинские граждане. Хорошо было приехать в Италию и зарабатывать деньги, когда здесь все было благополучно и спокойно. А тут беда — и все давай бежать. Это безответственно и бессовестно. Люди, которые так поступают, не думают о безопасности своих близких, о том, что они могут привезти опасный вирус в свою семью. Мне сейчас тоже многие пишут: «Ты уже в Иванковичах?» (село в Волынской области, откуда Андрей родом). «А зачем мне туда ехать? — говорю. — У меня там 80-летняя бабушка». Я нормально себя чувствую, но не могу быть до конца уверенным в том, что не заражен. Вирус может проявиться и на десятый день после заражения, и даже позже. Так зачем завозить его в Украину? Нельзя быть такими эгоистами.

Мои жена и дети уже три недели вообще не выходят из дома. Я выхожу в маске, защитных перчатках. Возвращаясь домой, всю одежду отправляю в стиральную машину, перчатки с маской выбрасываю, а сам сразу в душ. И только после этого подхожу к жене и детям.

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По словам Андрея Злотко, в Италии государство сейчас поддерживает предпринимателей, которые из-за карантина вынуждены были прекратить свою деятельность.

- В этом месяце нас освободили от уплаты налогов, — говорит Андрей. — А наемным работникам (например, сотрудникам моих закрывшихся пиццерий) государство обещает компенсировать до 80 процентов заработной платы. Это очень хорошо, ведь людям нужно на что-то жить. Людям, которые взяли в кредит первый дом, разрешили пока не делать ежемесячные взносы.

Так сейчас выглядят улицы Рима. Фото из Facebook

- Среди ваших друзей или знакомых есть те, кто заразился коронавирусом?

- К счастью, нет. Но недалеко от одной из моих пиццерий находится самая большая в Риме больница. И там действительно очень много пациентов, ситуация сложная… В то же время по городу ходят слухи, многие из которых сильно преувеличены. Неправдивую информацию пытались разгонять и некоторые блогеры — очевидно, чтобы увеличить число своих подписчиков. Но в Италии и с этим сейчас активно борются. Неправдивая информация в соцсетях быстро отслеживается и блокируется. На самом деле отслеживается любое сообщение о коронавирусе. Один раз я сам выставил на эту тему видеоролик — и под ним тут же появилась ссылка со свежей статистикой по количеству заразившихся, которая обновляется ежедневно в 18.00. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации, которая может привести к панике.

- А в Риме есть паника? У вас тоже массово опустошают полки супермаркетов, как это пару дней назад было в некоторых магазинах Киева?

- Продукты в супермаркетах есть, и их достаточно. В один из первых дней карантина тут тоже был случай, когда в супермаркете, который держит мой знакомый, за вечер выгребли все запасы муки. Но уже утром следующего дня все продукты были завезены. В сети есть фотографии длинных очередей в маркеты. Но почему образуются такие очереди? Дело в том, что в супермаркеты пускают ограниченное количество человек. Если раньше заходили сотни, то сейчас пускают по 15−20 человек — чтобы внутри все могли находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Поэтому многие стоят на улице (опять-таки на безопасном расстоянии) и ждут своей очереди. Кстати, в каждом супермаркете на входе есть дезинфекторы и перчатки.

- Еще в сосцетях появляются фотографии абсолютно пустых улиц Рима. Они соответствуют действительности?

- Людей на улицах и правда единицы. Вот сейчас я еду в машине и вижу всего четыре человека. Общественный транспорт ходит намного чаще, чем раньше. Вот едет автобус, в котором пять пассажиров. А за ним еще один — в котором тоже пять-шесть человек. Так много автобусов ездят для того, чтобы не допустить столпотворения. Сейчас вся страна работает в минус — чтобы вирус дальше не распространялся. А еще я заметил, что сейчас, когда дороги опустели, коммунальщики стали красить зебры и выполнять какие-то работы, которые при прежней загруженности дорог выполнить было очень проблематично.

У моих детей-школьников налажено дистанционное образование. Они постоянно на связи с учителями, переписываются, выполняют задания. Все действительно сидят по домам и соблюдают карантин. Еду многие заказывают на дом. Более того — если человек почувствовал себя плохо, его призывают первым делом вызвать врача на дом, а не идти в поликлинику. Ему на дому проведут тест на коронавирус и в зависимости от его результатов будут что-то предпринимать.

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