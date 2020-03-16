Украина

Первые тесты и нехватка аппаратов для вентиляции легких: как Одесса готовится к приходу коронавируса (фото)

Одесса вслед за Львовом принимает кардинальные меры в связи с пандемией коронавируса. В городе появились первые тест-системы диагностики заболевания, однако не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта, в ходе аппаратного совещания в горсовете.

Руководство департамента здравоохранения информировало, что в детскую поликлинику № 6 за собственные средства уже закуплено 50 тестов для выявления этой смертельно опасной болезни, они должны поступить 16 марта.

Заказано еще 100 тестов, также объявлен тендер на приобретение 10 тысяч тестов, закупка которых ожидается в 20-х числах марта.

Мэр города Геннадий Труханов напомнил о своем распоряжении от 15 марта о временной приостановке работы всех объектов общего пользования, подчеркнув, что мэрия не вправе давать прямые указания, а может лишь настоятельно советовать прислушаться к рекомендациям.

«Вчерашнее распоряжение далось нам нелегко. Те, кто может это сделать, воздержитесь от походов в рестораны, дискотеки, клубы», — сказал Труханов, который выглядел весьма озабоченно.

Он заметил, что в случае выявления заражения городская клиническая инфекционная больница готова принять больных, соблюдая все меры безопасности. Вместе с тем в ургентных городских больницах не хватает 30 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам заместителя директора городского департамента здравоохранения Надежды Гончаренко, сейчас имеются 65 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких, однако этого количества недостаточно в случае роста числа заболевших.

«Мы сейчас закупаем еще 7 аппаратов, но в целом мы нуждаемся в 27−30 аппаратах», — заявила Надежда Гончаренко.

Также с понедельника, 16 марта, «масочный режим» ввели в департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета.

«Для снижения риска инфицирования и предупреждения распространения коронавируса департамент предоставления админуслуг Одесского городского совета будет принимать только тех граждан, которые наденут медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты», — говорится в официальном сообщении горсовета. Ограничительные мероприятия продлятся до особого распоряжения мэра.

Правда, в аптеках города масок давно нет в наличии: говорят, все раскупили.

Кроме того, несмотря на заверения властей в том, что продуктовые магазины будут работать, горожане буквально сметают продукты с полок. В социальных сетях одесситы делятся фотографиями пустых прилавков в одном из гипермаркетов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда может завершится пандемии COVID-19, если все страны примут надлежащие меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter