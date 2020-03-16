Украина

Полтава ушла на карантин: медучреждения принимают не всех больных

С 17 марта Полтава, вслед за Киевом, переходит на жесткий режим карантина. Такое решение в понедельник, 16 марта, принял оперативный штаб по предотвращению распространению коронавируса.

— До 3 апреля временно закрываются торговые центры, объекты сферы услуг и общественного питания, — сообщил в видеообращении к полтавчанам секретарь городского совета Александр Шамота. — В обычном режиме продолжат работу продовольственные магазины, аптеки, АЗС, почтовые отделения, вокзалы.

Кстати, с воскресенья в Полтаве уже не работают некоторые кафе, рестораны, спортивные центры, развлекательные заведения. Ранее закрылись театры.

— Закрытие заведений — сейчас единственный способ, дающий положительные результаты по снижению уровня заболеваемости и растягиванию его во времени, — подчеркнул врач-эпидемиолог, заведующий отделением государственного учреждения «Полтавский областной лабораторный центр» Минздрава Украины Андрей Байбарза. — У нас не будет одновременно поступать большое количество людей в лечебные заведения, что поможет не парализовать их работу.

Специализированные лечебные учреждения Полтавы тем временем перестали проводить плановые госпитализации, освободив койко-места для потенциально инфицированных больных.

А председатель Полтавского областного совета Александр Беленький сообщил, что его подчиненные уже в понедельник перешли на удаленный режим работы, уточнив, что «для необходимого функционирования совета будет определено минимальное количество сотрудников».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужчина из Черновцов, у которого первого в Украине зафиксировали коронавирус, уже пошел на поправку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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