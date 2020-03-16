- 15:05 Как будут выплачивать пенсии и субсидии в условиях карантина
- 15:01 Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах
- 14:53 В Польше нашли двух украинцев с коронавирусом: один из них недавно приехал из Украины
- 14:49 Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз
- 14:43 В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра
- 14:36 Участница «Голосу країни» покинула проект после скандала из-за Крыма
- 14:35 Два десятка "слуг народа" требуют уволить Сивохо из СНБО: резонансный документ
- 14:26 В аварии на Сумщине погибли три человека: фото с места трагедии
- 14:21 Арнольд Шварценеггер самоизолировался с ослом и пони, обратившись к фанатам с советом
- 14:15 Безлюдные улицы, пустой транспорт и хоровое пение: как Европа переживает карантин
- 14:12 В Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками: видео шокировало сеть
- 14:00 Командир боевиков рассказал, кто на самом деле убил видных главарей «ДНР»-«ЛНР»
В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра (видео)
Инцидент произошел в Одессе, в одном из престижных крупных торговых центров — «Афина», что располагается на Греческой площади, за углом от знаменитой улицы Дерибасовской.
На размещенном в соцсети видео зафиксировано, как некая молодая особа прорвалась в торговый центр, несмотря на запрет входа с собаками и замечания охраны. Заметив, что ее действия фиксируют на видео, блондинка набросилась на охранника с кулаками и грубо его обругала. По ее мнению, собаки важнее людей…
Напомним, Ранее в Киеве трое подростков напали на охранника торгового центра и жестоко избили мужчину кастетом.
«ФАКТЫ» сообщали также, что у станции метро «Дарница» в столице группа подростков набросилась на охранников магазина, который сделал им замечание.
А в Запорожье произошла вооруженная драка между покупателем и сотрудником магазина, которая закончилась ножевым ранением продавца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...