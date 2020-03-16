В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра (видео)

Происшествия

Инцидент произошел в Одессе, в одном из престижных крупных торговых центров — «Афина», что располагается на Греческой площади, за углом от знаменитой улицы Дерибасовской.

На размещенном в соцсети видео зафиксировано, как некая молодая особа прорвалась в торговый центр, несмотря на запрет входа с собаками и замечания охраны. Заметив, что ее действия фиксируют на видео, блондинка набросилась на охранника с кулаками и грубо его обругала. По ее мнению, собаки важнее людей…

Напомним, Ранее в Киеве трое подростков напали на охранника торгового центра и жестоко избили мужчину кастетом.

«ФАКТЫ» сообщали также, что у станции метро «Дарница» в столице группа подростков набросилась на охранников магазина, который сделал им замечание.

А в Запорожье произошла вооруженная драка между покупателем и сотрудником магазина, которая закончилась ножевым ранением продавца.

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