- 15:19 Въезд в Киев закрывать пока не будут: сделать важное уточнение
- 15:15 Семьи, потерявшие доходы из-за карантина, должны получить отсрочку на оплату коммуналки и погашение ипотеки, — Бойко
- 15:05 Как будут выплачивать пенсии и субсидии в условиях карантина
- 15:01 Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах
- 14:53 В Польше нашли двух украинцев с коронавирусом: один из них недавно приехал из Украины
- 14:49 Британка запаслась туалетной бумагой, но дети подготовили ей сюрприз
- 14:43 В центре Одессы блондинка напала на охранника торгового центра
- 14:36 Участница «Голосу країни» покинула проект после скандала из-за Крыма
- 14:35 Два десятка "слуг народа" требуют уволить Сивохо из СНБО: резонансный документ
- 14:26 В аварии на Сумщине погибли три человека: фото с места трагедии
- 14:21 Арнольд Шварценеггер самоизолировался с ослом и пони, обратившись к фанатам с советом
- 14:15 Безлюдные улицы, пустой транспорт и хоровое пение: как Европа переживает карантин
Семьи, потерявшие доходы из-за карантина, должны получить отсрочку на оплату коммуналки и погашение ипотеки, — Бойко
Семьи, лишившиеся доходов из-за введения карантинных мер, должны получить отсрочку на оплату коммунальных услуг и погашение ипотеки. Такое заявление сделал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко.
Политик отметил, что из-за ограничений, которые введены в рамках противоэпидемических мер, многие семьи могут столкнуться с финансовыми трудностями, и государство должно оказать им необходимую поддержку.
«Необходимо запустить программы поддержки для людей, которые потеряли работу из-за карантина и кризиса, обеспечить их надлежащее финансирование. Семьи, лишившиеся доходов из-за введения карантинных мер, должны получить отсрочку на оплату коммунальных услуг и погашение ипотеки. Сотрудникам, которых в связи со сложившейся ситуацией отправили в отпуска, должны обязательно выплатить отпускные. Также необходимо увеличить финансирование системы субсидий, вернуть те критерии для их получения, которые действовали до мая 2018 года», — подчеркнул парламентарий.
Юрий Бойко подчеркнул, что особенно в поддержке нуждаются пенсионеры, поэтому нужно провести справедливую индексацию пенсий уже с марта месяца. Также, по его словам, необходимо обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары — в первую очередь, на продовольственные и медицинские: «Нельзя допустить спекуляций, злоупотреблений монопольным положением и необоснованного роста цен. При необходимости нужно задействовать ресурсы Госрезерва».
Парламентарий отметил, что для реализации всех этих мер необходимо внести соответствующие изменения в госбюджет.
«С этой целью „Оппозиционная платформа — За життя“ призывает в ближайшее время провести внеочередную сессию Верховной Рады», — резюмировал Юрий Бойко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»