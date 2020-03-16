Политика

Семьи, лишившиеся доходов из-за введения карантинных мер, должны получить отсрочку на оплату коммунальных услуг и погашение ипотеки. Такое заявление сделал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко.

Политик отметил, что из-за ограничений, которые введены в рамках противоэпидемических мер, многие семьи могут столкнуться с финансовыми трудностями, и государство должно оказать им необходимую поддержку.

«Необходимо запустить программы поддержки для людей, которые потеряли работу из-за карантина и кризиса, обеспечить их надлежащее финансирование. Семьи, лишившиеся доходов из-за введения карантинных мер, должны получить отсрочку на оплату коммунальных услуг и погашение ипотеки. Сотрудникам, которых в связи со сложившейся ситуацией отправили в отпуска, должны обязательно выплатить отпускные. Также необходимо увеличить финансирование системы субсидий, вернуть те критерии для их получения, которые действовали до мая 2018 года», — подчеркнул парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что особенно в поддержке нуждаются пенсионеры, поэтому нужно провести справедливую индексацию пенсий уже с марта месяца. Также, по его словам, необходимо обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары — в первую очередь, на продовольственные и медицинские: «Нельзя допустить спекуляций, злоупотреблений монопольным положением и необоснованного роста цен. При необходимости нужно задействовать ресурсы Госрезерва».

Парламентарий отметил, что для реализации всех этих мер необходимо внести соответствующие изменения в госбюджет.

«С этой целью „Оппозиционная платформа — За життя“ призывает в ближайшее время провести внеочередную сессию Верховной Рады», — резюмировал Юрий Бойко.

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