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21-летний футбольный тренер умер от коронавируса
В Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия, сообщает издание Marca.
С 2016 года молодой человек работал в клубе «Портада Альта», базирующемся в Малаге, тренируя одну из юношеских команд. Недавно у Гарсии была диагностирована лейкемия.
Вечером в воскресенье, 15 марта, он скончался в больнице, несмотря на то, что за несколько часов до смерти общался с близкими и чувствовал себя хорошо под наблюдением врачей.
Президент футбольного клуба «Портада Альта» Пепе Буэно выразил соболезнования: «Франсиско был отличным парнем и очень талантливым тренером. Мы все в шоке. В воскресенье мне позвонили и сказали, что его состояние стабилизировалось, но через час… Коронавирус пришел вместе с его тяжелой болезнью. Я не могу поверить, что это произошло».
За время вспышки Covid-19 в Испании умерло почти 300 человек. Гарсия стал пятой жертвой пандемии в Малагском регионе и самой молодой — остальные умершие были в возрасте 70--80 лет.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все спортивные соревнования в Испании, в том числе чемпионат страны по футболу, временно приостановлены.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани констатировали коронавирус.
Фото marca.com
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