Ждать ли обвала цен на бензин в Украине: как коронавирус повлияет на стоимость горючего

Деньги



Одно из последствий пандемии коронавируса — снижение спроса на нефть и, соответственно, падение цен на черное золото. Хотя причиной резкого обвала нефтяного рынка неделю назад стал конфликт между крупнейшими участниками нефтяного картеля ОПЕК+ — Саудовской Аравией и Россией. В результате стоимость нефти находится на очень низком уровне. В понедельник, 16 марта, цена барреля марки Brent составила 32,09 доллара, а WTI — 30,96 доллара. Предыдущие торги завершились на уровне 33,85 и 32,11 соответственно.

«Во втором квартале нынешнего года нефть может стоить 20 долларов за баррель»

«Глобальные финансовые рынки поражены растущей опасностью коронавируса и в то же время „напуганы“ огромным количеством мер по борьбе с ним, — сообщил Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари. — Если пандемия продолжит усиливаться во всем мире, нефть будет дешеветь. Если это произойдет в США, готовьтесь к экономическому апокалипсису».

Прогнозы экспертов довольно неутешительные для стран — экспортеров нефти. Как сообщает агентство Reuters, согласно результатам опроса ведущих мировых аналитиков, в течение нескольких месяцев стоимость нефти будет оставаться на нынешнем низком уровне из-за ценовой войны и пандемии коронавируса. В частности, 21 эксперт сказал агентству, что цена на нефть WTI во втором квартале 2020 года останется на уровне 30,37 доллара за баррель. А в среднем же за год цена составит 37 долларов. В то же время нефть марки Brent во втором квартале будет стоить 34,87 доллара за баррель, а в третьем — 39,05 доллара. В четвертом же квартале, как ожидается, Brent подорожает до 44,08 доллара за баррель. Прогноз средней цены на весь 2020 год — 42 доллара за баррель.

В то же время компания Goldman Sachs предупреждает, что во втором квартале нефть может стоить и 20 долларов. А в компания Standard Chartered считают, что средние цены на нефть WTI в 2020 году составят всего 32 доллара за баррель. Даже компания ING в своем прогнозе снизила цену на нефть сорта Brent во втором квартале с 56 до 33 за баррель.

При этом стоимость горючего на отечественных заправках за последнюю неделю существенно не изменилась. Литр подешевел всего на 5−7 копеек. По стоянию на 16 марта средняя по Украине стоимость бензина А-95 составляет 26,42 грн за литр, дизтоплива — 25,81 грн, а сжиженного газа, — 10,95 грн.

Стоит отметить, что государство настаивает на уменьшении цен розничными сетями АЗС. В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) считают, что после обвала цен на нефть бензин и дизтопливо должны существенно подешеветь. В сообщении регулятора подчеркивается, что в Украине зачастую быстро повышаются цены на бензин в случае подорожания нефти и очень медленно падают — после удешевления сырья. Поэтому АМКУ будет внимательно изучать динамикуна рынке розничной торговли нефтепродуктами и не допустит необоснованного завышения рыночных цен.

«Литр бензина А-95 подешевеет на гривню, хотя цена может быть еще ниже»

О том, что стоимость горючего на украинских АЗС сильно завышена, говорят многие эксперты.

«С начала года топливо подешевело только на 2,6% при 59-процентном обвале цен на нефть, — сообщил сайту „Сегодня“ инвестиционный аналитик компании European Analytical Centre Вадим Бардась. — То есть рынок топлива в Украине олигополизированный, поэтому основным фактором влияния на цену является объем спроса. При адекватной работе Антимонопольного комитета и конкурентного рынка стоимость бензина марки А-95 должна обвалиться на 30−35% - до 17−18 грн за литр, однако сейчас цена составляет более 26 гривен за литр. В нынешних условиях можно ожидать лишь незначительного снижения стоимости горючего — на 3−5%».

О ситуации на украинском топливном рынке и о том, почему сдерживается снижение цен, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн:

— Что касается цен в Украине, то сначала, после обвала нефтяного рынка, действительно наблюдалось их сдерживание в связи с тем, что не хватало поставок, и цены, например, на дизельное топливо даже выросли в опте. Но сейчас, видно, что немного упало потребление, а также увеличились поставки. И оптовые цены на нефтепродукты в течение прошлой недели сильно упали.

Думаю, что вскоре цены в рознице тоже неизбежно должны снизиться. Сейчас у нефтетрейдеров есть и запасы горючего, и фактор низкого спроса. Заправки будут пытаться как-то этот спрос оживлять. Ну и самое главное, что на самом деле у заправочных сетей есть хороший запас прочности по марже. Поэтому снижение розничных цен на АЗС неизбежно. Продавцы могут его оттягивать, но все равно оно произойдет. Ведь крупные сети имеют хороший «запас прочности» в виде разницы между оптовыми и розничными ценами и могут снижать стоимость топлива на заправках без особых убытков для себя. Думаю, что в течение ближайшей недели, максимум двух, стоимость литра бензина и дизтоплива на заправках должна упасть на гривню.

Кроме того, несколько улучшилась ситуация с поставками дизельного топлива. Хотя пока не конец месяца и все-таки есть некоторая неопределенность. Рынок дизтоплива сейчас более или менее сбалансировался. Но все же этот баланс «сходился» впритирку, поэтому рано еще говорить о том, что у нас уже все хорошо с поставками дизтоплива", — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что недавняя угроза возникновения дефицита дизельного топлива на украинских заправках была связана с нефтяным конфликтом между Россией и Беларусью. Руководство Беларуси отказалось покупать российскую нефть для своих НПЗ, так как на фоне снижения мировых цен она оказалась дороже.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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