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"Кошки" и Джон Траволта: в США назвали худший фильм и худшего актера года

5:39 17 марта 2020 20
Мюзикл Кошки
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Мюзикл «Кошки» (Cats) режиссера Тома Хупера получил антипремию «Золотая малина»которая ежегодно вручается за сомнительные достижения в кинематографе в номинации «Худший фильм». Видеоролик с объявлением лауреатов данной «награды» за самые сомнительные достижения в кинематографе был размещен в понедельник на портале YouTube, пишет Яндекс-новости со ссылкой на cochranetimes.

Агенство напоминает, что мюзикл Тома Хупера «Кошки» был заявлен в девяти номинациях на премию «Золотая малина» (Golden Raspberry Awards). В их числе — «Худший фильм» и «Худшая режиссура».

В данной категории, которая считается основной, также были представлены ленты «Фанат» (The Fanatic), «Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate), «Мэдея на похоронах» (A Madea Family Funeral) и «Рэмбо: Последняя кровь» (Rambo: Last Blood). Хупер также получил «Золотую малину» в номинации «Худший режиссер».

Адаптация мюзикла «Кошки» английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом».

Худшим актером был признан Джон Траволта за роли в фильмах «Фанат» и «Бок о бок» (Trading Paint). В данной категории также были представлены Мэттью Макконахи («Море соблазна», Serenity), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джеймс Франко («Зеровилль», Zeroville) и Дэвид Харбор («Хеллбой», Hellboy).

В номинации «Худшая актриса» «Золотую малину» получила Хилари Дафф за роль в фильме «Призраки Шэрон Тейт». В число претендентов также вошли Энн Хэтэуэй («Море соблазна»), Франческа Хэйуорд («Кошки»), Тайлер Перри («Мэдея на похоронах») и Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы», The Hustle).

Напомним, что премию «Золотая малина» учредили в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году президент США Дональд Трамп был в числе номинантов на получение антипремии «Золотая малина».

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