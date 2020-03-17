Деньги

Доллар и евро ускорили рост: сколько стоит валюта в Украине 17 марта

Национальный банк Украины ослабил гривню: 17 марта резко изменился курс по отношению к американской и европейской валюте. Наличный рынок тут же отреагировал на такое решение, и показатели курсов в обменниках поползли вверх.

Утром 17 марта наличный доллар предлагают по 27,0−27,75 грн. Появились отдельные предложения продать американскую валюту по 28 UAH/USD. Выкупить доллар банки готовы в среднем по 26,35 UAH/USD.

Курс евро в обменниках кое-где преодолел отметку в 30 UAH/EUR. В ряде банков взят рубеж и в 31 UAH/EUR: европейскую валюту предлагают по 31,0−31,2 грн. При этом выкупают банки евро по 29,25−29,7 грн.

Напомним, эксперты валютного рынка предупреждают, что курс доллара значительно вырос на прошлой неделе и продолжит расти на текущей. Об этом в статье «Доллары уже продают по 27 гривен, а евро — по 30: что будет дальше».

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