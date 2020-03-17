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Спорт

Выкрутился: легендарный чемпион мира проспорил одноклубнику Range Rover (видео)

10:28 17 марта 2020 49
Сеск Фабрегас
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», рассказал историю, как проспорил автомобиль бывшему партнеру по лондонскому «Челси» Вилли Кабальеро.

«Уже много лет я отрабатываю пенальти после тренировок. Всегда предлагаю вратарям пари, чтобы было интереснее. По какой-то причине я никогда не промахивался, поэтому однажды стал слишком уверен в себе, и это вышло из-под контроля.

Сказал Вилли, что если он отразит мой удар, я подарю ему Range Rover. К сожалению, Вилли сделал сейв перед всей командой. Я превратился в самого глупого парня на планете. Все кричали и смеялись, говорили, что мне нужно отдать долг.

Я пошел на свалку и нашел там сломанный автомобиль, на котором вообще нельзя было ездить. Он обошелся мне в 950 фунтов стерлингов (1050 евро. — Авт.). На следующий день его доставили к тренировочному комплексу. Остальная часть истории — на видео.

Какой можно сделать вывод из моего рассказа? Ни при каких обстоятельствах не заключайте пари", — написал испанский полузащитник на своей странице в Instagram.

Напомним, что Сеск Фабрегас до перехода в «Монако» блистал в составе «Барселоны», «Арсенала» и «Челси», завоевав на клубном уровне 13 трофеев. Дебютировав в составе сборной Испании в матче ЧМ-2006 против Украины в 19 лет и 41 день, он стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, игравшим на чемпионате мира. С 15 голами и 31 результативной передачей в 110 сыгранных поединках Сеск Фабрегас — лучший ассистент в истории сборной Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фабрегас признался, зачем швырнул кусок пиццы в Алекса Фергюсона.

Фото Getty Images

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