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Экс-нардепа Усова обвинили в угрозах адвокату, — СМИ
Адвокат Ярослав Писковый заявляет, что народный депутат Украины VIII созыва от БПП Константин Усов напал на него во время собрания членов ОСМД в элитной многоэтажке в центре Киева, где, собственно, он и проживает.
Видео конфликта опубликовал телеграмм-канал «Украина криминальная», пишет «Апостроф».
Местные жители утверждают, что экс-нардеп курирует работу ОСМД этого жилого центра и может иметь с этого некую выгоду.
СМИ пишут, что по факту нападения Усова на адвоката зарегистрировано уголовное производство.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!