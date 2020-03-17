Экс-нардепа Усова обвинили в угрозах адвокату, — СМИ

Общество и люди

Адвокат Ярослав Писковый заявляет, что народный депутат Украины VIII созыва от БПП Константин Усов напал на него во время собрания членов ОСМД в элитной многоэтажке в центре Киева, где, собственно, он и проживает.

Видео конфликта опубликовал телеграмм-канал «Украина криминальная», пишет «Апостроф».

Местные жители утверждают, что экс-нардеп курирует работу ОСМД этого жилого центра и может иметь с этого некую выгоду.

СМИ пишут, что по факту нападения Усова на адвоката зарегистрировано уголовное производство.

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