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Общество и люди

Экс-нардепа Усова обвинили в угрозах адвокату, — СМИ

13:43 17 марта 2020 22
Константин Усов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Адвокат Ярослав Писковый заявляет, что народный депутат Украины VIII созыва от БПП Константин Усов напал на него во время собрания членов ОСМД в элитной многоэтажке в центре Киева, где, собственно, он и проживает.

Видео конфликта опубликовал телеграмм-канал «Украина криминальная», пишет «Апостроф».

Местные жители утверждают, что экс-нардеп курирует работу ОСМД этого жилого центра и может иметь с этого некую выгоду.

СМИ пишут, что по факту нападения Усова на адвоката зарегистрировано уголовное производство.

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