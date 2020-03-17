Очень вкусные и полезные весенние салаты: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Весна пришла. А это значит, пришло время обновления меню. И, конечно, весеннее меню немыслимо без салатов — легких, ярких, вкусных. При этом всегда хочется приготовить что-то новое, необычное. Идеями и легкими рецептами салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар и кулинарный блогер из Израиля Иля Антеби.

— Моя большая мечта — познакомить мир с израильской кухней, в которую я сама по уши влюблена, — говорит Иля Антеби. — И не только потому, что она молодая и страстная. Эта кухня еще и весьма полезная и необычайно вкусная. Мое знакомство с ней началось в израильской кулинарной школе. Несколько лет я работала в сфере питания: кухнях отелей, кафе, пекарнях, кондитерских. Позже мой опыт пригодился на телевидении, где я участвовала в создании кулинарных передач с лучшими шеф-поварами страны, снимала репортажи о ресторанах и кулинарных мероприятиях. Сегодня у меня есть свой блог «Вкусный Израиль», в котором я делюсь рецептами, знакомлю с продуктами и традициями нашей кухни, рассказываю о самых интересных ресторанах и рынках.

— Что значит салат по-израильски?

— Израильский салат, наверное, как и сам Израиль, от веточек оливок до косточек лимона, создан из контрастов. Сладкое, горькое, кислое, мягкое, твердое, скромное, дерзкое… И все это феноменальным образом вмещается даже в одной ложке израильского салата. Салат готовят из самых простых, можно даже сказать, банальных овощей. Но, когда они прилежно нарезаются на очень маленькие ровные кусочки, смешиваются и заправляются хорошим оливковым маслом и свежим лимоном, получается тот самый, идеальный овощной салат, который в Израиле едят на завтрак, обед и на ужин.

Помидоры нарезают дольками. Из них извлекают семечки, а мякоть вместе с кожицей нарезают на маленькие ровные кубики. Так же нарезаются и огурцы, у которых предварительно удаляется зернистая часть. К ним добавляется мелко нарезанный кусочек лимонной кожуры (вместе с белой горькой шкуркой). Обязательно добавляются мелко нарезанный репчатый лук и зеленый острый перец (красный не подойдет). Листья салата, шпинат, рукколу, кинзу и морковь ни в коем случае не добавлять. Можно — только петрушку. Нарезанные овощи поливают оливковым маслом и лимонным соком. Посыпают щепоткой крупной соли и сумахом (специя с кисловатым оттенком из плодов семейства барбарисовых). Иногда вместе с оливковым маслом или вместо него добавляют йогурт, который отлично сочетается с листьями мяты, зеленым луком и оливками.

Израильский салат, по словам Или Антеби, создан из контрастов (фото из альбома Или Антеби)

— Какие вкусные салаты вы бы порекомендовали приготовить читателям «ФАКТОВ»?

— Если салатный рай существует, то он, несомненно, находится в Израиле. Ведь израильская кухня собрана по кусочкам со всего мира, и салатов у нас просто невиданный ассортимент. Очень вкусный, к примеру, салат с макаронами и пупками. Он достаточно сытный. Это теплый салат, но летом его подают холодным.

Салат с макаронами и пупками Продукты Макароны Куриные пупки (желудки) Помидоры Огурцы Листья салата Листья базилика Руккола Чеснок Красный острый перец (или черный) Оливковое масло Лимонный сок Крупная соль



Приготовление Отвариваем пупки. Потом нарезаем их на небольшие кусочки. Отвариваем макароны в подсоленной воде. Высыпаем на дуршлаг и промываем под струей холодной воды. Теперь пусть спокойно остывают. На разогретую сковородку с маслом помещаем мелко нарезанный чеснок, нарезанные листья базилика и пупки. Обжариваем, помешивая пару минут. По необходимости пупки посолить. В миску помещаем нарезанные листья салата и рукколы, кусочки перца, пару свежих листиков базилика, помидоры и огурцы. Поливаем лимонным соком и чуточкой масла. Добавляем щепотку соли и содержимое сковородки, вместе с чесноком, базиликом и маслом. Размешиваем и подаем к столу.

Салат с макаронами и пупками вкусный и сытный (фото из альбома Или Антеби)

— Можно представить, как это вкусно!

— Еще один замечательный вариант — зеленый салат с мидиями. Полакомиться свежим салатом с настоящим морским ароматом можно и не отправляясь в отпуск на море. Достаточно купить в ближайшем магазине баночку хороших консервированных мидий.

Зеленый салат с мидиями Продукты Консервированные мидии Листья салата Зеленое яблоко Синий лук Красный перец Лимонный сок Крупная морская соль Приготовление Нарезаем листья, яблоко, лук, перец и отправляем в миску. Добавляем мидии. Поливаем салат свежим лимонным соком и маслом, в котором хранились мидии. Посыпаем щепоткой соли.

Зеленый салат с мидиями легкий и ароматный (фото из альбома Или Антеби)

— Что важнее в израильских блюдах: вкус или польза для здоровья?

— Салат — это не микстура, а еда. А еда, как говорят у нас в Израиле, делает нас счастливыми. Поэтому, как и любое другое блюдо, салат должен быть прежде всего вкусным. И обязательно ярким и страстным. Это знает каждый израильтянин — глаза тоже хотят есть. И вот, когда на одной тарелке смешивается все самое вкусное и привлекательное, оказывается, что это еще и чрезвычайно полезно. И мы при этом даже не гонялись за двумя зайцами! (улыбается)

Иля Антеби: «Моя большая мечта - познакомить в мир с израильской кухней, в которую я сама по уши влюблена» (фото из альбома Или Антеби)

— Иля, бывали ли вы в Киеве?

— Дважды: в прошлом году и в далеком детстве. Очень красивый город! Ходила по Киеву, как загипнотизированная, и влюбилась в него!

— Понравилась ли вам украинская кухня?

— Очень!

— Какие блюда вас впечатлили?

— Впервые в жизни я попробовала пампушки с чесноком и укропом, которые нам подали к борщу. И была на десятом небе от этой вкусноты, о существовании которой даже не подозревала. И, конечно, сам борщ был великолепен.

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