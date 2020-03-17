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Происшествия

С 12-го этажа киевской больницы выпал пациент (фото)

14:35 17 марта 2020 243
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве из окна больницы выпал пациент. Случилось это в городской клинической больнице № 12 на ул. Подвысоцкого в Печерском районе.

По информации Telegram-канала Киев Оперативный, человек упал с высоты 12 этажа, оказался на крыше припаркованного у стен больницы автомобиля. Сейчас пострадавшее лицо в тяжелом состоянии.

машина

Напомним, ранее в Киеве с высоты 13-го этажа упала женщина, выйдя на балкон повесить белье. Иногда трагедии удается избежать, благодаря счастливой случайности.

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