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С 12-го этажа киевской больницы выпал пациент (фото)
В Киеве из окна больницы выпал пациент. Случилось это в городской клинической больнице № 12 на ул. Подвысоцкого в Печерском районе.
По информации Telegram-канала Киев Оперативный, человек упал с высоты 12 этажа, оказался на крыше припаркованного у стен больницы автомобиля. Сейчас пострадавшее лицо в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Киеве с высоты 13-го этажа упала женщина, выйдя на балкон повесить белье. Иногда трагедии удается избежать, благодаря счастливой случайности.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!