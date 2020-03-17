Пять главных правил: названы секреты идеального макияжа (фото)

Стиль жизни

Макияж способен подчеркнуть естественную красоту, скрыть следы усталости и просто поднять настроение. Об актуальных трендах в макияже, правилах ухода за кожей и секретах женской косметички эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказал стилист-визажист международного уровня, постоянный эксперт утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Игорь Игнатенко.

— Сегодня во всем мире мода на естественность, натуральность, — говорит Игорь. — Поэтому уже длительное время в трендах держится нюдовый макияж. В его названии есть слово «нюд», что можно интерпретировать как «оголенный». Это — «макияж без макияжа». Он создает впечатление здоровой кожи, делает лицо привлекательным, подчеркивает все ваши достоинства и нивелирует недостатки.

— Какие основные принципы его нанесения?

— Главный признак нюдового макияжа — максимально натуральные оттенки: пастельные цвета, бежевые и коралловые, никаких ярких акцентов. Для этого макияжа нужно использовать косметические продукты, у которых есть прозрачные оттенки и текстура.

Один из секретов успеха нюда — тщательная подготовка кожи. Перед нанесением косметики лицо нужно очистить, тонировать и интенсивно увлажнить. И только после этого наносить BB-крем или консилер. Также можно добавить к тональной основе немного хайлайтера, чтобы добавить лицу мягкого сияния. Потом слегка подчеркнуть брови — и на этом можно остановиться. А можно добавить немного румян — так лицо становится свежим и здоровым, появляется природный румянец. Этот же оттенок румян вместо теней по желанию наносим прямо на веки. А на губы — бальзам, или прозрачный блеск.

Сегодня нюд настолько в тренде, что подходит для всех событий — даже для выхода на светские мероприятия и красные дорожки.

— Как правильно подготовить кожу для макияжа?

— Важно следовать пяти главным правилам. Потому что какой бы качественной ни была косметика, ошибки на первом этапе подготовки могут испортить любой макияж.

Начинаем с очищения. Первое, что вы должны запомнить, особенно когда на улице еще прохладно, — очищение должно быть мягким. Даже жирная кожа требует деликатного подхода. Советую обратить внимание на гидрофильные масла и нежные пенки. Масло питает кожу, им хорошо очищать лицо, оно идеально снимает даже стойкую косметику, не пересушивает лицо. Идеально подходит для сухой кожи, не нарушает кислотно-щелочный баланс. Масло можно использовать даже для кожи вокруг глаз.

— Следующий этап?

— Питание. Многие привыкли сначала наносить крем, а потом тональную основу. Но крем не успевает глубоко пропитать кожу, поэтому его действие нужно усиливать с помощью увлажняющего масла или сыворотки. Масло (или сыровотку) мы наносим на лицо и шею, а потом распределяем до того момента, пока оно полностью не впитается в кожу.

Затем увлажнение. Наносим крем, и он, как мягкое одеяло, покрывает масло или сыворотку, помогая этим продуктам долго увлажнять кожу.

— Что заставляет ее сиять?

— Это следующий этап. Хайлайтер — это имитация природного сияния кожи. Чтобы сделать лицо свежим и сияющим, мы набираем немного хайлайтера на кисть и наносим его на все лицо. Это действенный способ, если вы хотите, чтобы ваша кожа была максимально подсвеченной, а у людей сложилось впечатление, что вы полны здоровья и ваша кожа идеальная.

И последний этап — это фиксация. Зафиксировать результат подготовки кожи можно с помощью термальной воды.

— Какие средства, на ваш взгляд, должны непременно находиться в женской косметичке?

— Реклама косметических брендов призывает нас покупать как можно больше продуктов для макияжа. Но, на самом деле, для создания полноценного и модного образа достаточно иметь в косметичке всего пять продуктов. Это: румяна, черная тушь, универсальная палетка теней, помада и тональная основа.

— Совсем немного…

— Да, но вопрос в том, как использовать эти продукты. Например, если у вас есть универсальная палетка теней, матовые коричневые оттенки можно использовать вместо разнообразных косметических продуктов для бровей, а перламутровые оттенки — вместо трендового хайлайтера.

Также для того, чтобы нарисовать красивые стрелки, не обязательно иметь карандаш или жидкую подводку для глаз, достаточно будет черной туши. Вы берете тонкую кисточку, набираете на нее тушь и рисуете стрелку. Еще один косметический лайфхак — использовать помаду вместо румян. И для того, чтобы накрасить губы, точно так же можно использовать кремовые румяна. Они придадут вашим губам естественный оттенок. Главное — подобрать универсальные продукты, которые будут подходить вам по типу кожи.

— Как подчеркнуть цвет глаз с помощью теней?

— Первое правило — не выбирайте тени, близкие к вашему цвету глаз. К голубым глазам подходят все тени, в основе которые есть желтый пигмент — это бежевая и коричневая гамма. Также коралловые и розовые оттенки. И еще медный — в нем присутствуют красивые оттенки золотистого и красного. А вот голубые, синие и зеленые оттенки будут неудачным выбором для обладательниц голубых глаз.

К зеленым глазам подойдут оттенки, в которых присутствует красный пигмент. Например, фиолетовый — это соединение синего и красного цветов. Чем больше красного оттенка, тем выразительнее будут казаться зеленые глаза. Также бордовые и коричневые тени. А вот зеленые и серые тени не советую, они могут придать глазам уставший вид.

Игорь Игнатенко

— А кареглазым что посоветуете?

Карие глаза можно отлично подчеркнуть фиолетово-синими оттенками. Максимально эффектным сделают макияж серебряные тени. Кстати, только в случае с карими глазами не работает правило, что нельзя выбирать тени под цвет глаз: коричневые пигменты будут выглядеть естественно.

Девушки с серыми глазами могут использовать более широкую палитру теней в макияже. Это глубокий синий, изумрудный, бордово-фиолетовый. Серые оттенки лучше не использовать.

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