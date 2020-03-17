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Умерла вдова Юрия Гагарина
Во вторник, 17 марта, в России скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина. Ей было 84 года. Юрий и Валентина поженились 27 октября 1857 года в Оренбурге. Он тогда был простым летчиком. В браке родились две дочери — Елена и Галина.
12 апреля 1961 года Гагарин совершил свой исторический полет в космос. Он и его семья стали знамениты во всем мире. С первым космонавтом стремились познакомиться политики, государственные деятели, спортсмены, артисты.
Валентина, которая окончила Оренбургское медицинское училище, поступила на работу, а лабораторию Медицинского управления Центра управления полетами.
Юрий погиб 27 марта 1968 года во время испытательного полета. Его вдова написала книгу воспоминаний о нем — «108 минут и вся жизнь».
До конца своих дней Валентина Гагарина жила в квартире в Звездном городке под Москвой, из окон которой хорошо виден памятник Юрию Гагарину.
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