Умерла вдова Юрия Гагарина

Мир

Во вторник, 17 марта, в России скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина. Ей было 84 года. Юрий и Валентина поженились 27 октября 1857 года в Оренбурге. Он тогда был простым летчиком. В браке родились две дочери — Елена и Галина.

12 апреля 1961 года Гагарин совершил свой исторический полет в космос. Он и его семья стали знамениты во всем мире. С первым космонавтом стремились познакомиться политики, государственные деятели, спортсмены, артисты.

Валентина, которая окончила Оренбургское медицинское училище, поступила на работу, а лабораторию Медицинского управления Центра управления полетами.

Юрий погиб 27 марта 1968 года во время испытательного полета. Его вдова написала книгу воспоминаний о нем — «108 минут и вся жизнь».

До конца своих дней Валентина Гагарина жила в квартире в Звездном городке под Москвой, из окон которой хорошо виден памятник Юрию Гагарину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти украинской олимпийской чемпионки Татьяны Бураковой. Выдающаяся легкоатлетка скончалась на 68-м году жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter