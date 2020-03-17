Официально: «Ролан Гаррос» перенесли из-за коронавируса (фото)

Спорт

Теннисный турнир «Ролан Гаррос», один из четырех серии «Большого шлема», вынужденно перенесен из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны были пройти в Париже с 24 мая по 7 июня, но организаторы посредством своей страницы в Twitter сообщили, что Открытый чемпионат Франции состоится с 20 сентября по 4 октября.

The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Таким образом, «Ролан Гаррос», который в прошлом году собрал за две недели на трибунах рекордную аудиторию (520 тысяч зрителей), может состояться сразу же за US Open — согласно расписанию, турнир в Нью-Йорке пройдет с 24 августа по 13 сентября.

Добавим, что на прошлогоднем турнире наши соотечественники не показали высоких результатом — у женщин Элина Свитолина и Леся Цуренко добрались всего до второго раунда, а у мужчин Сергей Стаховский вылетел уже в первом круге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето следующего года.

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