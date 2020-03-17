Последняя из "чистых" стран Европы объявила о заражении коронавирусом

Мир

В Черногории зафиксировали 2 первых случая заражения коронавирусом. Напомним, в Польше на карантин ушло все правительство.

Как сообщает ресурс Раньше всех. Ну почти, в Европе больше не осталось стран, которых не коснулся COVID-19. В частности, известно о 36 заболевших в соседней с Украиной Белоруссии, президент которой предложил неожиданный способ борьбы с недугом.

Напомним, в Украине зарегистрировано уже 14 случаев инфицирования.

Отслеживать распространение коронавируса в мире можно онлайн.



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