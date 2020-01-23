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Здоровье и медицина

Китайский коронавирус диагностировали еще в нескольких странах: онлайн-карта

17:18 23 января 2020 548
Госпитализация
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 23 января, еще три страны объявили о первых случаях заражения смертельным коронавирусом из Китая. Об этом сообщает ZN.UA.

Во Вьетнаме заявили о заражении двух человек, а в Сингапуре — одного. При этом отмечается, что в Сингапуре инфицирован 66-летний мужчина, который сейчас находится в стабильном состоянии.

Коронавирус зарегистрировали также в Саудовской Аравии, как сообщает «Новое время». Опасное заболевание обнаружили у индийской медсестры, которая работала в больнице города Абха. В результате весь медицинский персонал из Индии поместили в Саудовской Аравии на карантин.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухане, где впервые зафиксировали появление нового смертельного коронавируса, прекратили работу общественного транспорта. Местные жители стараются не покидать квартиры, в городе проводят дезинфекцию.

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